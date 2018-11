Elvira non ce l’ha fatta | è morta a 21 anni Un brutto incidente | in auto 4 ragazzi

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 novembre 2018) Aveva appena 21e la sua vita è stata spezzata da unstradale. Una Suzuki Swift con quattroa bordo è uscita fuori strada schiantandosi contro una pianta. L’questa mattina alle sette, e a perdere la vita è stata una giovane di 21. La dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora al vaglio dellerità competenti, ma dai primi rilievi sembra che l’uomo alla guida, un giovane di 30, abbia avuto un colpo di sonno.Lo schianto è avvenuto in località Lavino di Mezzo, lungo la via Emilia ad Anzola dell’Emilia (Bologna). A bordo dell’quattro amici, tutti del Camerun, tre ragazze e un ragazzo, sembra studenti universitari che probabilmente rientravano da una serata. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenute lerità competenti, e la ventunenne, le cui condizioni erano subito apparse gravi, è ...