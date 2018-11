Efficienza energetica | Italia sul podio europeo per aziende certificate ISO 50001

TerniEnergia - conclusa cessione intervento Efficienza energetica a Estra Clima : E' stato sottoscritto l'atto di cessione definitivo di un ramo d'azienda di TerniEnergia relativo a un intervento di efficienza energetica a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive ...

Milano. Case popolari ad alta Efficienza energetica in via San Bernardo : Al via i lavori nei complessi di Case popolari di via San Bernardo 29/a e 48-50, nel quartiere Chiaravalle a

Efficienza energetica - Avvenia : dall’ecodesign 62 milioni di tonnellate di CO2 in meno ogni anno : Estendere i criteri dell’ecodesign agli elettrodomestici di uso comune, come per esempio televisori, frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, e ancora ai motori elettrici, ai server e a molti altri dispositivi, porterà a benefici ambientali stimati in 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera ogni anno. È quanto emerge da un’analisi condotta da Avvenia, società del Gruppo Terna attiva nell’Efficienza energetica, che ...

Efficienza energetica : 32 miliardi di euro di investimenti al 2021 : Il nuovo ciclo di diagnosi energetica prevista per le grandi aziende e gli impianti energivori apre un’importante fase di mercato per le Energy Service Company (ESCo): nel quadriennio 2018-2021 gli investimenti in Efficienza energetica avranno un tasso di crescita media potenziale dell’8% annuo, raggiungendo la cifra complessiva di oltre 32 miliardi di euro nel 2021. A svelarlo è l’ultimo Energy Efficiency Report del Politecnico di Milano, che ...

Efficienza energetica : la sfida del patrimonio immobiliare italiano : Efficienza energetica e deep renovation. Sono queste le parole chiave che indicano la via da seguire per riqualificare l’intero parco immobiliare del nostro Paese, abbattere le emissioni del settore edilizio e rendere grattacieli ed edifici più sostenibili sotto il punto di vista ambientale. Di questo si è parlato oggi al convegno “Il patrimonio immobiliare italiano: un’infrastruttura strategica al servizio del sistema energetico ...

Efficienza energetica - a Hera il Project Energy Efficiency Award del Cesef per il miglior progetto : Il Centro Studi sull'Economia e il Management dell'Efficienza energetica , Cesef, è stato costituito nell'ottobre 2013 per monitorare in modo completo il settore dell'Efficienza energetica. Oggetto ...

Fondo Efficienza energetica - stabiliti criteri garanzia di ultima istanza : La richiesta di escussione della garanzia va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e a Invitalia , gestore del Fondo, dopo 60 giorni dalla ...

ENEA : Smart City - Efficienza energetica ed Economia Circolare - coinvolgimento è la parola d'ordine : Come si può trasformare una città in una Smart City? Come si passa dalla teoria ai fatti? Queste le domande poste dal Presidente di ENEA, Federico Testa, agli esperti intervenuti al Workshop tecnico