Editing genetico | scienziato cinese | “Creati i primi esseri umani con Dna modificato”

Editing genetico in Cina - tra perplessità legittime e paure irrazionali : Un ricercatore cinese avrebbe editato geneticamente due embrioni umani. Per la prima volta al mondo sarebbero nate due bambine geneticamente modificate, Lulu e Nana. He Jiankui avrebbe alterato gli embrioni di sette coppie che si erano sottoposte alle tecniche riproduttive al fine di prevenire l’infezione da Hiv. Per ora c’è solo la sua versione riportata dall’Associated Press, quindi dobbiamo aspettare che la notizia sia verificata. Nel ...

Utilizzato per la prima volta l’Editing genetico in utero su animali da laboratorio : Un team di scienziati ha Utilizzato per la prima volta l’editing genetico in utero su animali da laboratorio per prevenire un disordine metabolico letale: l’obiettivo dello studio, condotto da ricercatori del Children’s Hospital of Philadelphia e della Perelman School of Medicine dell’University of Pennsylvania, era ottenere la prova che è possibile l’utilizzo prenatale delle “forbici molecolari” per ...