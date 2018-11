Editing genetico in Cina | tra perplessità legittime e paure irrazionali

Utilizzato per la prima volta l’Editing genetico in utero su animali da laboratorio : Un team di scienziati ha Utilizzato per la prima volta l’editing genetico in utero su animali da laboratorio per prevenire un disordine metabolico letale: l’obiettivo dello studio, condotto da ricercatori del Children’s Hospital of Philadelphia e della Perelman School of Medicine dell’University of Pennsylvania, era ottenere la prova che è possibile l’utilizzo prenatale delle “forbici molecolari” per ...