ECONOMIA Il commercio 4 0 si fa strada

ECONOMIA. Costi fissi negozi in centro - Confcommercio Ravenna : "Insostenibili per gli imprenditori" : Tabella redatta da Confcommercio sui Costi fissi di un'attività commerciale di media metratura, in centro storico Cronaca , Economia

Confcommercio su Pil : dato peggiore delle attese - indica brusca frenata ECONOMIA negli ultimi mesi : un dato peggiore delle già poco ottimistiche attese che indica una brusca frenata dell'economia negli ultimi mesi. Il Pil mensile Confcommercio prevedeva +0,1% per il terzo trimestre, con ulteriore peggioramento per ottobre, cioè per il primo mese del quarto trimestre". È il commento ...

Cosenza - a Roma convegno Camera Commercio su 'ECONOMIA dei noi' - : "Tutto parte dal concetto di verità e dal suo opposto: la menzogna. Verità come trasparenza e ricerca di una strada giusta e condivisa da percorrere. L'Economia del noi introduce uno spostamento, un cambio di direzione, un mutamento di paradigma". E' quanto ha affermato

ECONOMIA : Acra - indebolimento dollaro potrebbe paralizzare il commercio globale : Baku, 28 ott 16:32 - , Agenzia Nova, - Un indebolimento significativo del dollaro potrebbe paralizzare il commercio globale. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Trend" Zhannur Ashigali,... , Res,

Brexit - allarme Fitch : senza accordo con Ue a rischio commercio ed ECONOMIA : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a 'AA' ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una 'hard' Brexit senza un accordo

Brexit - allarme Fitch : senza accordo con Ue a rischio commercio ed ECONOMIA : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a "AA" ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una "hard" Brexit senza un accordo ...

Allarme Fitch : senza accordo con Ue Brexit mette in crisi commercio ed ECONOMIA : L'agenzia di rating Fitch ha confermato il rating del Regno Unito a AA ma ha peggiorato l'outlook a causa delle incertezze provocate dal rischio di una Brexit priva di un accordo con l'Unione Europea. ...

Li Keqiang - discorso al Forum sino-olandese sull'ECONOMIA e il Commercio : Li Keqiang ha infine detto che l'economia cinese si trova in un periodo di grande sviluppo, con un mercato dalle enormi potenzialità e per questo la Cina accoglie tutte le aziende olandesi e quelle ...

Congiuntura Confcommercio : ECONOMIA in rallentamento - i consumi non ripartono : A settembre 2018 l'indicatore dei consumi Confcommercio , ICC, ha registrato una flessione dello 0,3% in termini Congiunturali ed un aumento della stessa entità nel confronto con lo stesso mese del ...

Confcommercio : ECONOMIA in stallo - Pil invariato a ottobre : Resta debole il quadro congiunturale italiano: secondo Confcommercio, a ottobre il Pil è rimasto invariato su base mensile per una crescita tendenziale dello 0,7%, in rallentamento rispetto allo 0,8% ...

ECONOMIA - Confcommercio rivede al ribasso stima Pil : L'Economia italiana rallenta e per questo Confcommercio stima per ottobre 2018 una variazione congiunturale nulla del Pil mensile e di una crescita tendenziale dello 0,7%, in rallentamento rispetto allo ...

Confcommercio : ECONOMIA in rallentamento - crescita zero a ottobre : Il prodotto interno lordo, Pil, dell'Italia a ottobre potrebbe segnare una variazione congiunturale nulla e un +0,7% tendenziale. E' la stima contenuta nella nota mensile di Confcommercio che indica ...

Confcommercio : ECONOMIA in stallo - invariato Pil a ottobre : Resta debole il quadro congiunturale italiano: secondo Confcommercio, a ottobre il Pil è rimasto invariato su base mensile per una crescita tendenziale dello 0,7%, in rallentamento rispetto allo 0,8% ...