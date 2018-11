Ecco quanto perdono gli italiani con i Pir

Vittorio Feltri - la brutale verità su Silvia Romano : 'Vittima di miserabili indigeni - Ecco quanto ci costerà' : Il che dimostra: è da cretini andare in giro per il mondo a imitare il Samaritano caricandone poi le spese sulla collettività. Se le nostre giovanette piene di sacro fuoco vanno per il globo a ...

F1 - Ecco quanto accaduto al motore della Mercedes in Brasile : la power unit è “salva” : Mercedes in apprensione in Brasile a causa di alcuni problemi tecnici relativi alla terza power unit stagionale che non verrà cambiata ad Abu Dhabi La Mercedes di Lewis Hamilton durante il GP del Brasile ha avuto qualche problema tecnico, inizialmente poco chiaro almeno all’esterno del box. A distanza di giorni stanno emergendo i primi dettagli in merito all’accaduto. Si è trattato infatti di un guasto ad un cuscinetto di una ...

«Pensione? Ridicola» - Ecco quanto prendono Giucas Casella - Enzo Paolo Turchi e Wilma de Angelis : FUNWEEK.IT - Il settimanale SPY, in edicola oggi 23 novembre, ha preso in rassegna le pensioni di alcuni VIP che si trovano, dopo oltre 40 anni di carriera con ben poco in tasca e che al magazine ...

Siviglia pronto a riscattare André Silva : Ecco quanto potrebbe incassare il Milan : Il Siviglia ha deciso: riscatterà Andrè Silva. Sull’attaccante portoghese, preso in prestito dal Milan la scorsa estate, c’è un diritto di acquisto a 38 milioni che, stando a sentire il direttore sportivo degli spagnoli Joaquin Caparros, il club andaluso eserciterà: “Abbiamo un’opzione su di lui e il Milan non può far nulla. Anche altri club vorrebbero il giocatore ma i tifosi possono stare tranquilli: entro la fine ...

Marchesa D’Aragona : dopo il Gf? Ecco quanto costerebbe un’ora del suo tempo : Marchesa D’Aragona: dopo il Gf Vip aumentano le serate in discoteca (così come il suo cache) La Marchesa D’Aragona è stata indubbiamente uno dei personaggi più esuberanti di questo Grande Fratello Vip. Una volta eliminata dal reality, inoltre, le luci su di lei non si sono spente e la polemica sul suo titolo nobiliare ha […] L'articolo Marchesa D’Aragona: dopo il Gf? Ecco quanto costerebbe un’ora del suo tempo ...

Paolo Bonolis tra i più pagati della televisione italiana : Ecco quanto guadagna all'anno : FUNWEEK.IT - Pare proprio che sia Paolo Bonolis il Paperon de Paperoni della televisione italiana e figuri al primo posto nella classifica dei conduttori più pagati: quanto guadagna il presentatore di ...

Paolo Bonolis tra i più pagati della televisione italiana : Ecco quanto guadagna all'anno : FUNWEEK.IT - Pare proprio che sia Paolo Bonolis il Paperon de Paperoni della televisione italiana e figuri al primo posto nella classifica dei conduttori più pagati: quanto guadagna il presentatore di ...

Domani è il Giorno del Ringraziamento : Ecco cosa mangiano gli americani e quanto inquinano il pianeta in un solo giorno : Il menu del giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving Day, che vedrà le famiglie americane riunirsi intorno alla tavola, riverserà nell’ambiente ben 22 chilogrammi di CO2. Sono infatti tantissime le emissioni medie di anidride carbonica causate dal coltivare e allevare i cibi per il pasto di questo importante giorno, e poi dal cucinarli. A quantificate l’inquinamento dovuto al giorno del Ringraziamento sono stati i ricercatori della ...

Quanto guadagna Messi? Ecco il ‘patrimonio’ dell’attaccante argentino - la cifra ‘al giorno’ : Quanto guadagna Messi? La stagione sta per entrare nel vivo, in particolar modo continua a regalare spettacolo la Liga spagnola, come al solito si preannuncia un testa a testa tra Barcellona e Real Madrid per il titolo finale. I Blancos non stanno attraversando un momento entusiasmante, l’esonero di Lopetegui è stato inevitabile ed adesso Solari dovrà risollevare la squadra, per questo motivo i blaugrana sono i favoriti per il ...

C’era una volta il catenaccio… Quanto è bella l’Italia di Mancini! Identità di bel gioco - Ecco come la Nations League ha riportato alla ribalta la Nazionale : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, è scesa in campo la Nazionale italiana, di fronte i campioni d’Europa del Portogallo, differenza che in campo non si è vista, anzi gli uomini di Roberto Mancini hanno dominato in lungo ed in largo. La squadra azzurra continua a confermare Quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite, è un importante segnale dopo il ‘dramma’ della mancata ...

Pensioni - quota 100 : i veri calcoli - Ecco a quanto ammonta il tuo assegno : Non solo non ci perdi, ma ci guadagni pure. Avete presente gli allarmi lanciati a giorni alterni da tecnici ed esperti sulle decurtazioni legate a quota 100? C'è chi, come il presidente dell' Inps, ...

E' di nuovo in vendita la casa dove fu uccisa Meredith Kercher. Ecco quanto costa : E' di nuovo in vendita a Perugia la casa dove nel novembre del 2007 venne uccisa Meredith Kercher. Una "villa in campagna in pieno centro storico" viene descritta sul sito dell'agenzia ...

Balotelli - lo sfogo è ancora… social : Ecco quanto pesa l’attaccante del Nizza [FOTO] : L’attaccante del Nizza ha postato tramite le proprie Instagram stories il proprio peso, che ammonta a 91.65 kg Mario Balotelli mette a tacere le critiche, postando all’interno delle proprie Instagram Stories il proprio peso corporeo. Foto della bilancia in bella vista che segna 91.65 kg, molto al di sotto di quanto riferito in estate dall’Equipe, che aveva indicato in 100 kg il peso del giocatore italiano. Una risposta ...

“Ecco quanto guadagna Paolo Bonolis” : la cifra (a puntata) : Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più famosi e amati nel panorama televisivo italiano. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1980 con il programma “3,2,1… Contatto!”, ma il successo è arrivato con “Bim Bum Bam”, la trasmissione in onda su Italia Uno dedicata ai ragazzi. Da lì in poi, negli anni Bonolis ha presentato una marea di programmi seguitissimi. Da “Non è la Rai” a “Beato tra le donne”, da “Tira e Molla” a ...