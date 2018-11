Ecco il volto nascosto di una campagna elettorale | il caso Palermo

Imperfezioni del volto : per l’88% generano imbarazzo - stress e problemi sul lavoro. Ecco i rimedi più efficaci : “Come fa quell’attrice ad essere sempre così perfetta? Quale sarà il suo segreto”? Chissà quante volte ci siamo fatti queste domande, magari proprio mentre guardavamo l’ultimo divo di Hollywood al cinema, in televisione, o semplicemente in una fotografia. Un volto luminoso, levigato, ed una pelle invidiabile, sempre liscia e perfetta. È così che siamo abituati a vedere le celebrità. E spesso, proprio per imitarle, ed avere un viso sempre in ...

Stan Lee - Ecco l’ultimo messaggio rivolto ai fan : Scomparso nella giornata di lunedì 12 novembre 2018 all’età di 95 anni, Stan Lee ha lasciato un vuoto considerevole nella vita di milioni di persone nel mondo, appassionate di fumetti e dei personaggi che in tanti anni di carriera ha contribuito a creare, e che oggi dominano anche il botteghino cinematografico. Ma la devozione che i fan provano nei confronti del papà di casa Marvel era sicuramente un affetto ricambiato, sottolineato anche ...

Ecco il “vero” volto di Gesù : aveva i capelli ricci e il naso lungo [GALLERY] : 1/4 Credit: Dror Maayan ...

Il fracking compie 20 anni : Ecco come ha stravolto l’industria globale del petrolio : fracking: un impianto di shale gas negli Stati Uniti (Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images) Il 2018 volge verso il termine. Un anno che ha visto fortissime turbolenze sul mercato energetico e che rischiano di prolungarsi anche nel prossimo futuro, con diverse conseguenze in campo economico e politico. Questo è però anche l’anno di un’importante ricorrenza per tutta l’industria energetica, perché ricorrono i 20 anni dall’invenzione del fracking. ...

CASERTA " E' di Bellona - ha 34 anni e due figlie piccole : Ecco chi è il carabiniere travolto e ucciso dal treno per inseguire un ladro ... : 22:13:12 Tragedia a CASERTA. Un vice-brigadiere di 34 anni, Emanuele Reali di Bellona, in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di CASERTA è morto investito da un ...

NoiPa - Ecco il ‘piccolo prestito’ : cos’è - a chi è rivolto - quanto si può richiedere e come ottenerlo : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un post riguardante il ‘piccolo prestito‘, un prestito a breve termine rimborsabile attraverso un piano di ammortamento a rate costanti e trattenute automaticamente da NoiPa, attraverso il cedolino stipendiale. Vediamo in sintesi cos’è il piccolo prestito NoiPa, a chi è rivolto, i requisiti, quanto è possibile richiedere e come richiederlo. Cos’è il piccolo ...

Grande progetto Capodimonte - il Museo e il parco cambieranno volto : Ecco come : Da alcuni mesi si parla di un Grande progetto che dovrà coinvolgere Capodimonte: il Museo, il parco e tutti gli edifici ad esso connessi saranno parte di un rivoluzionario ripensamento del modo di valorizzare e conservare questo luogo storico. Sul modello di Pompei, anche Capodimonte cambierà il proprio volto.Continua a leggere

Sgraziato e in carne Ecco il vero volto di Sant'Ambrogio : Persino i santi si lamentano se la sofferenza si fa sentire. Così Sant'Ambrogio raccontava della sua spalla dolorante in una lettera alla sorella santa Marcellina. Quel che è più chiaro, dopo l'ultima ricognizione sulle ossa di colui che nel 374 è stato acclamato vescovo di Milano a furor di popolo, è che Ambrogio aveva più ragioni per affliggersi della media dei comuni mortali.Le analisi di laboratorio, realizzate dall'Università di Milano e ...

Auto : il Nord spegne i vecchi diesel : Ecco dove (e chi è coinvolto) : Da oggi 1° ottobre occhio alle Auto in circolazione, perché scattano le misure anti-inquinamento previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino Padano”: tradotto i motori diesel vecchi fino a euro 3 ed euro 4 non potranno circolare, almeno secondo le normative previste dalle regioni coinvolte. Quattro sono le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo e che metteranno al bando i vecchi diesel: Piemonte, Veneto, Lombardia ed ...

Drew McIntyre a SportFair : “sono il nuovo volto della WWE! Dolph? Ecco perchè siamo al top! Italia? La adoro” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Drew McIntyre, stella di primo piano della WWE, nonchè Campione di Coppia di Raw: la superstar scozzese ha parlato del suo ritorno nella federazione, del suo compagno di tag Dolph Ziggler e del suo amore per l’Italia A volte, nella vita, c’è solo bisogno di avere una seconda possibilità. Succede che le opportunità arrivino quando non si è pronti a coglierle, quando si è l’uomo ...

Trapianto di faccia in Usa - Ecco com'è oggi il volto della più giovane paziente mai operata : 'Un racconto senza precedenti che avvicina il pubblico a una toccante storia umana e a un incredibile successo della scienza e che ci fa interrogare sullo stretto legame tra il nostro aspetto ...

Il nuovo volto a 49 anni. Ecco la prima italiana con la faccia trapiantata : Se ne sono fatti una quarantina in tutto il mondo. Jerome Hamon ne ha addirittura subiti tre perché è affetto da una malattia che provoca lo sviluppo di tumori benigni all'interno dei tessuti e in ...

Ecco come si presenta il volto di Master Chief sotto il suo casco : Molti fan di Halo ricorderanno Halo: Reach, ovvero l'ultimo capitolo sviluppato dal team di Bungie prima di passare il testimone a 343 Industries. Sono passati ben 8 anni e per commemorare questo avvenimento il creative director Marcus Lehto ha risposto a qualche domande dei fan su Twitter.come riporta Gamespot, una delle curiosità più grandi della community riguarda il volto di Master Chief e di come apparirebbe se il protagonista togliesse il ...