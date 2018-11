E' morto il regista Bernardo Bertolucci | aveva 77 anni e aveva vinto l' Oscar con l' Ultimo

Bernardo Bertolucci - è morto a 77 anni il celebre regista di Novecento e L’ultimo imperatore : È morto all’età di 77 anni a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Bernardo Bertolucci. Star del cinema internazionale, sua la regia di capolavori del grande schermo, come Novecento, Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo imperatore, il film da nove Oscar. L'articolo Bernardo Bertolucci, è morto a 77 anni il celebre regista di Novecento e L’ultimo imperatore proviene da Il Fatto ...

Nicolas Roeg è morto/ Addio al regista de 'L'uomo che cadde sulla Terra' - debutto al cinema di David Bowie - IlSussidiario.net : Nicolas Roeg è morto: il regista del debutto cinematografico di David Bowie ne 'L'uomo che cadde sulla Terra' si è spento all'età di 90 anni.

Eimuntas Nekrosius morto - addio al visionario regista lituano : aveva 65 anni : Stava lavorando all’Edipo a Colono di Sofocle per il prossimo Festival di Napoli il regista Eimuntas Nekrosius morto nella notte a Vilnius. Il maestro lituano considerato tra i più famosi registi teatrali avrebbe compiuto 66 anni il 21 novembre. L’artista, nato a Pazobris, è morto la notte scorsa in una clinica di Vilnius dove era stato ricoverato al suo rientro da un viaggio all’estero. Intensa l’attività anche in Italia come regista di ...

È morto il regista Max Croci - aveva 50 anni : Il regista cinematografico Max Croci è morto ieri, aveva 50 anni. Croci era nato l’11 ottobre del 1968 a Busto Arsizio, in provincia di Varese, ed era malato da tempo. aveva iniziato la sua carriera come illustratore ed art director, per poi

