Due morti nel Reggino | omicidio-suicidio

Calabria : Due giovani trovati morti in casa - presentano ferite d'arma da fuoco alla testa : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia. Due giovani ragazzi di 27 e di 32 anni infatti sono stati ritrovati privi di vita all'interno di un'abitazione di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. I due, probabilmente amanti, sono stati ritrovarli privi di vita dal marito della donna. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del decesso e su cosa sia effettivamente successo, cercando di ricostruire al meglio la ...

C’è stato un attacco al consolato cinese di Karachi - in Pakistan : Due militari sono morti : Alcuni uomini armati hanno attaccato il consolato cinese a Karachi, la città più popolosa del Pakistan: hanno provato a entrare nell’edificio con l’obiettivo di farsi esplodere, ma sono stati intercettati dai militari che stavano di guardia nei punti di accesso.

Venezia : Due senzatetto i morti carbonizzati a Mestre : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sarebbero di due senzatetto, un uomo di origine nordafricana ed una donna, forse italiana, i corpi semicarbonizzati ritrovati dai Vigili del fuoco questa mattina all'interno di una baracca quasi completamente andata distrutta dal fuoco: infatti molti senzatetto gravita

Incendio a Mestre : trovati Due morti semicarbonizzati : I corpi, semicarbonizzati, di due persone, sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco dell’Incendio nella sede di un’associazione di volontariato in via da Verrazzano nel quartiere San Paolo a Mestre. L’allarme questa mattina poco prima delle 4, quando sono state segnalate le fiamme alla sala operativa del 115. I pompieri accorsi con 4 automezzi e 12 operatori, hanno iniziato le ...

Batterio killer a Reggio Emilia - altri Due morti. Stop alle macchine cuore-polmone : Reggio Emilia, 22 novembre 2018 - La morte viene dall'acqua . Da quella utilizzata per raffreddare macchinari ospedalieri per la circolazione extracorporea cui vengono attaccate le persone sottoposte ...

Infezione in sala operatoria da batterio Chimera : sei morti in Veneto e Due in Emilia : Il grande indiziato è un macchinario, dietro al quale ci sarebbe un maxi caso di malasanità. Da una macchina usata per fare interventi al cuore, sarebbe partita l'Infezione da microbatterio 'Chimera' che in Veneto ha provocato sei decessi e in totale 18 casi di contagio. Sui gravi fatti indaga per omicidio colposo la procura di Vicenza, ma il caso si allarga di giorno in giorno. Ai decessi già accertati in Veneto, si sono aggiunte altre due ...

Chicago : Due morti nella sparatoria : ANSA, - WASHINGTON 19 NOV - E' di due morti il bilancio della sparatoria avvenuta nell'area del Mercy Hopsital di Chicago. Le vittime sono la donna a cui l'uomo ha sparato ripetutamente e lo stesso ...

Roma - la silenziosa strage dei pedoni : Due morti nel week end : Occorre invertire pian piano questa distribuzione di spazi perché ovunque nel mondo si è data priorità a mezzi pubblici, corsie ciclabili e aree pedonali, oltre a salvare vite umane, si è visto ...

Incendio in un'abitazione a Sarnano - nel Maceratese : Due morti - : I vigili del fuoco, intervenuti verso l'una di notte, hanno salvato una terza persona che si trovava nella casa. Ancora da accertare le cause del rogo