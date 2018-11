Droga nel push-up | coppia arrestata a Pozzallo

Droga nel Teramano - arrestate 10 persone : 6.16 Dall'alba 80 Carabinieri del comando provinciale di Teramo, con quelli delle province di Roma,Ascoli Piceno e Fermo, stanno eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura per 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. Scoperta una fitta rete di spacciatori con base nei quartieri "Annunziata" e "La Rocca"di ...

Nelle ville dei Casamonica mobili d'oro e Droga : Arredamenti in oro e alcune dosi di cocaina: è quanto hanno trovato gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale entrando in una delle abitazioni abitate dai componenti del clan Casamonica e ...

Monza - 3 pusher 18enni torturati con la roulette russa/ Mezzago - orrore nel box per una partita di Droga - IlSussidiario.net : Monza , 3 pusher torturati con la roulette russa : avevano rubato droga alla banda: tre ore di terrore sequestrati in un garage, salvati dai carabinieri.

Rogoredo - bosco della Droga. Scorciatoia per lo spaccio - un buco nel muro di via Orwell : Non è accaduto sulla barriera principale, quella costruita lungo i binari dell'Alta velocità, che oggi impedisce quasi completamente lo spaccio lungo la ferrovia. In via Orwell, zona Rogoredo, all'...