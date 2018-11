Draghi | rischi per l' Eurozona da politiche interne insostenibili

L’allarme di Draghi : “Politiche insostenibili portano austerità - rischio per l’Eurozona” : Intervenendo in audizione al Parlamento europeo, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha spiegato: "Politiche insostenibili conducono alla fine ad aggiustamenti socialmente dolorosi e finanziariamente costosi che possono minare la coesione dell'Unione monetaria. Queste politiche espongono l'area dell'euro a rischi di contagio capaci di minare la coesione dell'unione economica e monetaria".Continua a leggere

Draghi : rischi da volatilità dei mercati : 15.45 La crescita di Eurozona ha "perso slancio", ma "parte del rallentamento può essere anche temporaneo",dice il presidente Bce Draghi al Parlamento europeo. "Allo stesso tempo, i rischi legati al protezionismo, alla vulnerabilità dei mercati emergenti e volatilità nei mercati finanziari resta prominente". Draghi conferma che la Bce "terminerà gli acquisti di titoli a dicembre", anche se la fine del QE resta "condizionata ai dati in arrivo ...

La Bce di Draghi aiuterà l'Italia per evitare rischi alle banche francesi : Quanto basta per mettere a tappeto pure l'economia dei cugini francesi che con un'esposizione nei confronti dell'economia greca, circa quattro volte più bassa, hanno di fatto rischiato l'osso del ...

Draghi incontra Mattarella - l’Italia rischia la Troika. Ma il governo può sfruttarla a proprio favore : Mario Draghi incontra Sergio Mattarella, è preoccupato. Il presidente della Bce dice al presidente della Repubblica che le manovre messe in campo dal governo Lega-M5s possono provocare dure reazioni da parte dei mercati e un giudizio negativo delle agenzie di rating, in un momento in cui i rubinetti del Quantitative Easing stanno per chiudersi. A questo punto, afferma Draghi, l’unica opportunità di sostegno per l’Italia da parte ...

