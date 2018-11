Draghi | A dicembre stop QE

A dicembre stop al QE. Ma Draghi assicura : "Serviranno ancora stimoli" : L'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea, noto come 'quantitative easing', si concluderà a dicembre. Lo ha confermato il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo alla Commissione Affari economici del Parlamento europeo.Tuttavia la Bce continuerà a stimolare l'economia dei Paesi membri dell'area Euro: "Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo", ha aggiunto Draghi, sarà mantenuto ...

BCE - il discorso di Mario Draghi : fine del Quantitative Easing a dicembre 2018 - : Il presidente della Bce fa sapere che se verranno confermate le prospettive sull'inflazione, l'acquisto di asset si fermerà il prossimo mese. Sottolinea però che "uno stimolo è ancora richiesto". E ...

Draghi al Governo : "spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito"/ Bce frena sui tassi : "dicembre valutazione QE" - IlSussidiario.net : Mario Draghi 'striglia' Governo Italia: 'spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito'. Bce frena su aumento tassi e fine QE: 'valutazione a dicembre'

Draghi : a dicembre si rivaluta il Quantitative Easing - : Finanza & Dintorni Oggi Draghi all'European Banking Congress ha fatto affermazioni interessanti. Soprattutto sul fatto che, qualora le cose non dovessero andare come la Bce le immagina, a dicembre si ...

Draghi frena sull'aumento dei tassi : «A dicembre rivaluteremo il Qe» : «Questi sviluppi si traducono in condizioni più restrittive per i finanziamenti bancari all'economia reale. A oggi, sebbene un qualche riprezzamento al rialzo dei prestiti bancari si sia verificato ...

Mario Draghi ci salva ancora : stop al Quantative easing? 'Vediamo a dicembre' : Avvertimento ai Paesi ad ' alto debito ', Italia compresa, da parre di Mario Draghi . Il presidente della Banca centrale europea ha avvisato che il debito non va ulteriormente aumentato, e tantomeno ...

Draghi frena sull’aumento dei tassi : «A dicembre rivaluteremo il Qe» : Per il numero uno dell’Eurotower la politica monetaria rimane strettamente legata ai dati e pertanto in caso di un calo della liquidità o di un peggioramento dell'outlook dell'inflazione vi potrebbe essere «un aggiustamento del percorso previsto per l'aumento dei tassi»...

Draghi : inflazione non ancora convincente - a dicembre rivaluteremo il Qe : Per il numero uno dell’Eurotower, la mancanza di consolidamento fiscale aumenta la vulnerabilità agli shock, «che siano auto-prodotti mettendo in forse le regole dell'Unione monetaria, o importati tramite il contagio». Finora, l'aumento degli spread «è stato in gran parte limitato al primo caso e il contagio è stato limitato» ...