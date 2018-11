Dottorato di ricerca | quali prospettive di lavoro? Ecco gli ultimi dati

Scienze sociali : Dottorato di ricerca honoris causa a Marco Perugini docente di Psicometria dell’Università di Milano-Bicocca : «Per il suo contributo di ricerca internazionalmente riconosciuto nel campo della personalità, psicologia sociale, e Psicometria, nonché per il contributo dato alla consolidazione e allo sviluppo dell’area della personalità e della psicologia sociale del Dipartimento di Psicologia della West University of Timisoara». Con questa motivazione la West University of Timisoara ha conferito il titolo di Dottore di ricerca honoris causa in Scienze ...