Dopo mesi sbarcano 264 migranti arrivati dalla Libia 

Honor 10 Dopo sei mesi : pregi - difetti e alternative sullo stesso prezzo : Honor 10 dopo 6 mesi dall'uscita vale ancora la pena? A che prezzo? Quali sono le alternative? Proviamo a rispondere a tutti i vostri dubbi con il nostro video. L'articolo Honor 10 dopo sei mesi: pregi, difetti e alternative sullo stesso prezzo proviene da TuttoAndroid.

Sci di fondo – 10km a tecnica classica femminile : Johaug torna Dopo 20 mesi e trionfa a Ruka : Johaug torna dopo 20 mesi e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Ruka. Battute Kalla e Andersson, Scardoni 39sima Therese Johaug torna dopo la squalifica di 20 mesi inflittale dalla Federazione Internazionale dello Sci e si impone immediatamente nella 10 km a tecnica classica che ha chiuso il primo appuntamento stagionale della Coppa del mondo sulla pista finlandese di Ruka. La trentenne norvegese, vincitrice della sfera di ...

Avellino - sfiduciato Ciampi : il mandato del sindaco M5s finisce Dopo 5 mesi : Il mandato di Vincenzo Ciampi ad Avellino finisce qui: il sindaco M5s è stato sfiduciato dal consiglio comunale. La mozione, sottoscritta da 19 consiglieri, ha ottenuto 23 voti a favore dei membri del Partito democratico, di Forza Italia e dei gruppi “Mai più”, “Si può”, “La svolta inizia da te”, “Avellino è popolare” e “Davvero Avellino”, 6 contrari e 2 astenuti. L’esperienza del ...

La muffa uccide : una diciottenne è morta Dopo averla ‘respirata’ per mesi in università : La muffa è dannosa e può uccidere. Sottovalutarla può solo far aumentare il rischio per la propria salute. Olivia Paregol, 18 anni, è stata a stretto contatto con la muffa per mesi e ne è morta. Ha contratto un virus che colpisce le vie respiratorie: si tratta dell’adenovirus che nel solo New Jersey ha già ucciso 11 bambini. Gli studenti dell’università del Maryland frequentata da Olivia avevano denunciato la presenza di muffa ...

Corleone torna alle urne Dopo 24 mesi di commissariamento : I giovani si riprendono Corleone. Sembrano dire, come in un combattivo slogan, 'Corleone è nostra e non di Cosa nostra'. Un concetto che vogliono rilanciare quando mancano pochi giorni alle elezioni di domenica 25. Sono loro i protagonisti, come più volte ha ribadito anche il vescovo Michele Pennisi, della nuova città, sono stati gli 'angeli del fango' dopo l'alluvione, hanno liberato ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi Dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

Francia : Ramadan in libertà Dopo 10 mesi : PARIGI, 16 NOV - dopo 10 mesi di detenzione, accusato di diversi stupri, il controverso islamologo di nazionalità svizzera, Tariq Ramadan, ha ottenuto ieri sera dalle autorità giudiziarie francesi la ...

Ponte Morandi - 3 mesi Dopo : Quarantatré rose bianche deposte sotto quello che rimane di Ponte Morandi . Le hanno deposte oggi, a 3 mesi esatti dal crollo a Genova, i cittadini di Certosa che hanno ricordato con una cerimonia le ...

Crollo Ponte Morandi - tre mesi Dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Filippa Lagerback 6 mesi Dopo il matrimonio : «Con Daniele Bossari il rapporto è cambiato» : FUNWEEK.IT - Sei mesi fa Daniele Bossari e Filippa Lagerback ci hanno fatto sognare con un matrimonio da favola arrivato dopo 18 anni di amore, una figlia, un lungo periodo buio e dopo la rinascita ...

Genova - 3 mesi Dopo il crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Nasri pronto a rientrare Dopo 19 mesi di squalifica per doping : per lui visite mediche al West Ham : Ricominciare dal West Ham: potrebbe essere questo il futuro di Samir Nasri, centrocampista 31enne, attualmente svincolato. Il giocatore si è sottoposto alle visite mediche con il club, che è pronto a ...

Sondaggi - chi scende e chi sale Dopo 5 mesi di governo Lega-M5s : Pd e 5 Stelle non riescono ad invertire la rotta, bene Forza Italia. Che cosa ci dicono gli ultimi Sondaggi

Luigi Di Maio - Dopo 5 mesi se n'è accorto : la squadra di ministri 5 Stelle non è all'altezza : Ci sono voluti cinque mesi, ma alla fine Luigi Di Maio s'è reso conto che la squadra di governo 5 Stelle non è all'altezza . E che occorrerà mettere mano a un rimpasto sia per tenere testa alla Lega ...