Domenica Live | Sonia Bruganelli rivela il suo lato oscuro | ho avuto momenti davvero duri

Domenica Live - lite furiosa tra Karina Cascella e Luciana Turina : 'Fatti li c... tua' : Puntata ricca di urla e scontri tutti al femminile l'ultima di Domenica Live , in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: in particolare furiosa e pesantissima la ...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Domenica Live : Deianira Marzano denuncia di essere stata censurata al GF Vip : La blogger Deianira Marzano ospite nel salotto di Barbara D’Urso, ha confessato di essere stata censurata dal Grande Fratello Vip. La donna qualche settimana fa attraverso il suo profilo Instagram, aveva parlato di un presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi. Al momento però non erano state fornite delle prove. Qualche settimana dopo lo sportivo aveva respinto le accuse, dimostrando più volte il suo amore per la ...

Milton Morales - il dramma del ballerino : racconto da incubo a Domenica Live : Milton Morales è conosciuto in Italia per aver partecipato a Buona Domenica come ballerino e come tronista di Uomini e Donne. Dopo la sua scomparsa dalle scene, a Domenica Live ha svelato cosa è ...

Derek Deane/ Il confidente di Lady Diana : 'Una figlia segreta? La verità è un'altra....' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : Derek Deane, il coreografo britannico confidente di Lady Diana ospite a Domenica Live. La sua rivelazione: 'Voleva suicidarsi a causa di Carlo, ma...'

Domenica Live - Patrick Baldassari si scaglia contro Valeria Marini : 'Ha usato il nostro rapporto per lo show' : Ospite della puntata di ieri, Domenica 25 novembre, di Domenica Live , Patrick Baldassari ha parlato per la prima volta della sua esperienza a Temptation Island Vip . Dopo quasi due mesi dalla fine ...

Domenica Live : Elia ha una crisi in diretta 'basta - sono stanco' : La puntata di ieri, Domenica 25 novembre, di Domenica Live è stata una puntata estremamente movimentata. Si sono susseguiti una serie di avvenimenti degni di nota, tra minacce in diretta, gaffe e accese discussioni, uno tra gli avvenimenti di cui si sta discutendo nelle ultime ore riguarda l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 3 Elia Fongaro. Il ragazzo è piombato nel mirino del gossip dopo la nascita della love story con l'attrice Jane ...

Ascolti tv domenica 25 novembre - Domenica In e Domenica Live in sovrapposizione : Nuovo testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier nel pomeriggio di ieri in tv La sfida agli Ascolti della Domenica pomeriggio finisce quasi in parità. I dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri, 25 novembre, mostrano infatti un testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Su Rai1 Domenica In ha registrato 2.744.000 […] L'articolo Ascolti tv Domenica 25 novembre, Domenica In e Domenica Live in sovrapposizione ...

Domenica Live - Elia Fongaro e la crisi di nervi da Barbara D'Urso : 'Basta - sono stanco'. Raptus in diretta : A Domenica Live va in onda il processo a Jane Alexander ed Elia Fongaro . Ora che tutti e due sono usciti dal Grande Fratello Vip , nel salotto di Barbara D'Urso si può svelare finalmente tutta la ...

Barbara d'Urso a Domenica Live 'taglia' Simona Ventura : Per comprendere certe dinamiche da dietro le quinte televisive, talvolta è decisivo notare non tanto ciò che in onda c'è, ma quello che non c'è. È il caso di Barbara d'Urso che ieri a Domenica Live, per pura coincidenza - la stessa che per mesi non le ha permesso di lanciare Avanti un altro alla fine del suo Pomeriggio Cinque, mica per fare un dispetto a Bonolis, con il quale i rapporti fino a qualche tempo fa sembravano tesi - ha ...

Domenica In contro Domenica Live - anticipazioni sullo share : Venier contro D'Urso - chi ha vinto il 25 novembre : Un punto: Domenica In vince la battaglia degli ascolti contro Domenica Live . Gode ancora Mara Venier : le prime anticipazioni sullo share del 25 novembre riferiscono di un 16,32% per Raiuno contro il ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’Isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. In sovrapposizione Domenica In 16.32% - Domenica Live 15.39% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

Domenica Live : parla Patrick Baldassari : "Valeria ha sacrificato ogni cosa per fare spettacolo" : Intervenuto ieri pomeriggio a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D"Urso, Patrick Baldassari rompe il silenzio in merito alla sua relazione con Valeria Marini, naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. Baldassari si lascia andare ad alcune dichiarazioni malinconiche ma piuttosto pungenti nei riguardi della sua ex, ora legata a Ivan Gonzalez, tronista di Uomini e Donne."Non volevo partecipare al programma" rivela a ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e l'incidente in diretta : mutandine in vista in diretta : Incidente piccante per Barbara D'Urso : durante la diretta di Domenica Live su Canale 5, la conduttrice ha mostrato , per sbaglio, le mutandine nere che hanno fatto capolino dalla sua gonna. ...