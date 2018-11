Domenica Live Sonia Bruganelli il suo amore per Paolo Bonolis

people24.myblog

: ???? INFO: #TavagnaccoJuve will be played on Sunday 16 December at 12.30 CET @ Dacia Arena (live on Sky) ???? INFO:… - JuventusFCWomen : ???? INFO: #TavagnaccoJuve will be played on Sunday 16 December at 12.30 CET @ Dacia Arena (live on Sky) ???? INFO:… - flayyylmao : RT @NicolinoBerti: Bella la sfida su #Vialli tra i non juventini che tirano fuori Agricola e gli juventini che gli rinfacciano di sputare n… - al957842 : RT @NicolinoBerti: Bella la sfida su #Vialli tra i non juventini che tirano fuori Agricola e gli juventini che gli rinfacciano di sputare n… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)è stata ospite a “” e ha parlato dei momenti più belli del matrimonio conche l’ha resa mamma per tre volte, Adele, Silvia, Davide. Parlando del marito dice:” Mi ha fatto innamorare il suo carattere, il suo modo di essere. Del suo essere più grande di me. Mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha regalato i libri, cassette con tutte le collezioni di canzoni che gli piacevano. Laha risposto, ancora una volta, alle tante critiche che le arrivano dal web per il suo stile di vita da privilegiata: E’ il mio telefonino, il mio profilo Instagram. Scrivo le mie cose. Non lo vendo. Non devono pagare per entrare. Quale è il mio peccato originale? Di vivere in quel modo? I momenti meno luminosi, però, preferisco non mostrarli. Me li tengo per me. Non voglio essere amata. Non devo dare conto ad un pubblico. Come. Non offendo ...