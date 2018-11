Dl sicurezza | il governo pone la fiducia anche alla Camera Applausi di Lega e M5S

Camera : governo pone fiducia al Dl sicurezza : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, ha annunciato che il governo, come già avvenuto al Senato venti giorni fa, ha deciso di porre la questione di fiducia sul Dl Sicurezza ...

Dl sicurezza - governo chiede la fiducia. Applausi sarcastici dal Pd : “Vi siete venduti l’anima per un patto di potere” : Dopo una discussione generale svolta per diverse ore in un’Aula quasi vuota, con l’eccezione dei deputati della Lega, il governo ha chiesto la fiducia sul Decreto Sicurezza, il provvedimento rivendicato da Salvini. Dopo la richiesta del ministro Riccardo Fraccaro, di fronte agli Applausi della maggioranza, con la Lega su tutti, al contrario i deputati Pd hanno protestato con Applausi ironici. Poi è stato il deputato dem Enrico ...

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...