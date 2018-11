: Dl Fisco, arriva in Aula Senato - TelevideoRai101 : Dl Fisco, arriva in Aula Senato - BonatoRaffaele : RT @7novembre2015: PARTITO POLITICO ITALIA NEL CUORE (MIC) - claudiog70a2013 : Fisco, arriva la (nuova) tassa unica sulla casa -

Via libera della commissione Finanze delal decreto fiscale chedomani a Palazzo Madama trasformandosi in un decreto Omnibus. Il testo,oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, si carica anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l'aggregazione delle reti Tlc di time e Open Fiber al bonus bebè, dalla sanatoria per la vendita delle case popolari a prezzo di mercato allo scudo antispread perpiccole banche e assicurazioni.(Di martedì 27 novembre 2018)