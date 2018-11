Disco verde al Terzo Valico - ma Toninelli secreta l'atto : LA FIRMA Sulla relazione c'è una firma pesante: è quella di Marco Ponti, 77 anni, già docente di economia dei trasporti ed economia ambientale prima a Venezia e poi per dieci anni come ordinario al ...

Decreto Genova - Disco verde al Senato con 167 sì è legge. Ma è bagarre per il pugno alzato di Toninelli : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi , è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. ...