Di Maio e il lavoro nero | il Pd attacca Renzi | «Le colpe dei padri non ricadono sui

Di Maio e il lavoro nero nell’azienda del padre : le colpe dei genitori non ricadano sui figli : Il ministro del lavoro e vicepremier è più che criticabile per quanto concerne il proprio operato politico e le proprie personali azioni, ma non può essere considerato colpevole per eventuali reati commessi dai propri genitori. Così avremmo dovuto pensarla anche per Boschi e Renzi, tirati in mezzo a infinite polemiche a causa di fumosi affari familiari. Giusto che figlio debba farsi carico delle colpe dei genitori se effettivamente ha aiutato ...

"Lavoro nero nell'azienda del padre" - Di Maio : "Consegnerò i documenti" : Il caso nato da una denuncia di un ex dipendente dell'impresa del padre del vicepremier a Le Iene. Lui replica: "Faremo...

Caso 'lavoro nero' - Di Maio : "Consegnerò documenti" : "Consegnerò a Filippo Roma i documenti su questa vicenda". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio , facendo riferimento al servizio delle 'Iene' dedicato alla denuncia fatta da un operaio che ha ...

Luigi Di Maio risponde a Le Iene : “Lavoro nero nella ditta di mio padre? Sarebbe grave” : Luigi Di Maio affida ai suoi social la replica al servizio de Le Iene sulla denuncia di Salvatore Pizzo, un operaio della ditta del padre (di cui è socio): "Otto anni fa, come avrete visto dal servizio io non ero né socio dell’azienda, né mai mi sono occupato delle questioni di mio padre". E oggi consegnerà i documenti a Filippo Roma.Continua a leggere

Lavoro nero da papà Di Maio : Antonio Di Maio, padre del ministro del Lavoro Luigi, avrebbe avuto alle sue dipendenze un lavoratore in nero per circa un anno. È un caso spinoso, per il vicepremier grillino, quello sollevato dalla ...

Le Iene : «Lavoro nero nell’azienda della famiglia di Di Maio» : La denuncia di Salvatore Pizzo, concittadino di Pomigliano d’Arco del ministro del Lavoro, che ha lavorato nell’azienda edile portata avanti dal padre del vicepremier

Le Iene demoliscono Luigi Di Maio : lavoro nero nell'azienda di papà - lo scandalo travolge il leader M5s : Luigi Di Maio demolito da Le Iene ? Lo scandalo parte dalla denuncia di Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, ex dipendente della ditta edile della famiglia del ministro del lavoro. Pizzo denuncia ...

Iene - lavoro nero nella ditta del padre Di Maio. Il vicepremier : 'Verifico' : "Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio". Lo denuncia alle 'Iene' un ex operaio, Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, , che punta il dito sul padre del vicepremier e capo politico ...

Lavoro nero - Di Maio ora scarica il padre : "Prendo le distanze da lui" : Dopo le accuse lanciate da un ex dipendente ad Antonio Di Maio a Le Iene, il vicepremier Luigi Di Maio di fatto "scarica" il padre. Il vicepremier infatti subito dopo la messa in onda del servizio della Iena Filippo Roma, ha deciso di scrivere un post su Facebook in cui di fatto conferma la tesi dell'ex dipendente che ha rvelato di aver lavorato in nero per la ditta gestita da Antonio Di Maio: "Avrete visto il servizio delle Iene. E avrete visto ...

“Nell’azienda della famiglia di Di Maio lavoro nero” - la denuncia di un ex dipendente : Il racconto di un ex dipendente della ditta edile della famiglia Di Maio a Le Iene: "Lui dice che viene da una famiglia onesta, tutta questa onestà sulla mia pelle non l’ho notata". Il Vicepremier ha assicurato di non saperne nulla: “All'epoca non ero socio, non mi risulta ma se è così fatto grave"Continua a leggere

Ex operaio a Le Iene : "Lavoro nero nell'azienda del padre di Di Maio" : L'accusa è piuttosto forte: "Nell 'impresa edile del padre di Luigi Di Maio si fa lavoro nero". A sostenerlo - nel corso della trasmissione Mediaset ' Le Iene ' - è Salvatore Pizzo di Pomigliano d'...

'Lavoro in nero nell'impresa edile del padre del vicepremier Di Maio' - la denuncia nella trasmissione Le Iene Video : L'accusa contro la famiglia del vicepremier Luigi Maio arriva da Salvatore Pizzo, un concittadino di Pomigliano d'Arco, da dove provIene il ministro del Lavoro, ed è rilanciata dalle Iene nel servizio ...

'Lavoro nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio' - l'inchiesta delle Iene : L'uomo ha riferito di aver lavorato in nero per due anni, tra il 2009 e il 2010, e di essere stato pagato proprio da Antonio Di Maio. Nel 2012 l'azienda, prima intestata alla madre del ministro, ...

Di Maio - Le Iene : “Lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così fatto grave” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...