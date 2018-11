Deianira Marzano | ' Pierluigi Gollini ha tradito Giulia Provvedi' Le prove mostrate in

Domenica Live : Deianira Marzano denuncia di essere stata censurata al GF Vip : La blogger Deianira Marzano ospite nel salotto di Barbara D’Urso, ha confessato di essere stata censurata dal Grande Fratello Vip. La donna qualche settimana fa attraverso il suo profilo Instagram, aveva parlato di un presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi. Al momento però non erano state fornite delle prove. Qualche settimana dopo lo sportivo aveva respinto le accuse, dimostrando più volte il suo amore per la ...

Gf Vip 2018 - nessun confronto tra Deianira Marzano e Giulia Provvedi : "La censura non è solo in politica" (video) : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha annunciato la propria assenza in casa. Il motivo, svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, è da collegare alla diffida legale del calciatore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, nei confronti della produzione del reality di Canale 5 a trattare l'argomento (il presunto tradimento in una discoteca milanese) per puro ...

Grande Fratello Vip 2018 : la dodicesima puntata in diretta. Nella casa Justine Mattera e Deianira Marzano : Grande Fratello Vip Ultimo raddoppio settimanale per il Grande Fratello Vip 2018. E DavideMaggio.it non poteva mancare per aggiornarvi minuto per minuto con tutto quello che accadrà nello studio e Nella casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip 2018: le anticipazioni della dodicesima puntata A partire dalle 21.35 circa, Ilary Blasi condurrà la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip. Oltre ad Alfonso Signorini, presente in studio in qualità di ...

Chi è Deianira Marzano - la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi : È)Deianira Marzano è la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi di tradimento. Classe 1978, Deianira è nata a Napoli ed è la figlia di una celebre embriologa. Da diversi anni però vive a Caserta, dove si è trasferita con tutta la famiglia, iniziando a girare dei video che hanno riscosso un enorme successo sul web. Sui social ha 61 mila follower, che seguono i suoi aggiornamenti quotidiani, commentando le numerose clip postate sui ...

PASQUALE LARICCHIA VS Deianira MARZANO/ Video - lite a Pomeriggio 5 : il web si scaglia contro l’ex gieffino : Caos a Pomeriggio 5: scoppia la lite tra PASQUALE LARICCHIA e DEIANIRA MARZANO per una battuta dell'influencer. Barbara D'Urso interviene e si arrabbia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:38:00 GMT)