Decreto Sicurezza verso la fiducia Deputata M5s | “Resto perplessa | avrei voluto

Decreto Sicurezza - verso la fiducia alla Camera - : Il Decreto sicurezza interviene sul diritto d'asilo, sulla lotta al terrorismo e sulla battaglia contro la criminalità organizzata. Per questo sono previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine.

Il voto sul Decreto Sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Decreto Sicurezza : via gli emendamendi del M5s : I 5 'ribelli' del Movimento hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Il Pd ha abbandonato la seduta in Commissione alla Camera. Il provvedimento, voluto da Salvini, approda lunedì ...

Decreto Sicurezza - il Pd abbandona i lavori in Commissione : Il Pd ritira tutti gli emendamenti al Decreto sicurezza e i suoi membri abbandonano i lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera che sta esaminando il testo. Lo ha annunciato il ...

Decreto Sicurezza - i 18 ribelli M5s ritirano tutti gli emendamenti : la protesta finisce in pagliacciata : Alla fine i diciotto ribelli del Movimento 5 stelle hanno ritirato tutti gli emendamenti al Decreto Sicurezza in Commissione affari costituzionali alla Camera. Nei giorni scorsi avevano cercato di ...

I deputati del Movimento 5 Stelle contrari al Decreto Sicurezza hanno ritirato i loro emendamenti : I deputati del Movimento 5 Stelle che avevano espresso dubbi sul cosiddetto “decreto sicurezza” in discussione alla Camera hanno ritirato tutti gli emendamenti che avevano presentato nei giorni scorsi. Il testo sarà votato lunedì. Il decreto legge, molto voluto dal

Decreto Sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Dl sicurezza - torna il sereno nel governo : M5s ritira gli emendamenti al Decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

Speranza legge la Divina Commedia di Dante in Commissione per dire No al Decreto Sicurezza : I canti dell'Inferno di Dante per dire no al decreto Salvini sulla Sicurezza. È l'iniziativa del deputato di Articolo 1 - Mdp Roberto Speranza, durante i lavori in Commissione Affari Costituzionali. "Il nostro giudizio è negativo. Un testo incostituzionale che calpesta i principi fondamentali della nostra carta e quelli assunti dagli accordi internazionali", ha detto Speranza. Essendo il ddl inemendabile per via dell'accordo tra ...

La Lega adesso vuole che il Decreto Sicurezza passi senza intoppi : "Abbiamo votato per ragion di Stato". I malpancisti nella Lega spiegano così il via libera compatto del partito di via Bellerio al disegno di legge anticorruzione (i voti a favore sono stati 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti). Resta il malessere - anche da parte di molti amministratori del nord - per delle misure che - si lamenta un esponente del Carroccio - andranno a colpire soprattutto i primi cittadini. ...

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul Decreto Sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

"O passa o salta tutto". Ultimatum di Salvini sul Decreto sicurezza : 'Il decreto sicurezza serve al Paese, sono convinto che passerà entro il 3 dicembre oppure salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro'. Mentre il ministro dell'Interno, ...

I 18 ribelli grillini ci ripensano e non depositano gli emendamenti al Decreto Sicurezza. Però gli M5s ne depositano 5 "migliorativi" : Il termine era alla nove di questa mattina. Gli occhi erano tutti puntati sulla commissione Affari costituzionali della Camera dove alla fine gli emendamenti della fronda M5s non sono arrivati. Il dato è che i 18 deputati critici nei confronti del decreto Sicurezza, che con una durissima lettera ai capigruppo grillini avevano annunciato otto proposte di modifica, ci hanno ripensato e non li hanno depositati. In mezzo però si ...