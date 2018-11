Decreto fiscale | via libera all' emendamento omnibus | le novità

Decreto fiscale - via libera dal 2020 a dichiarazione precompilata Iva - Sky TG24 - : La commissione Finanze del Senato approva emendamento M5S che recepisce la proposta dell'Agenzia delle Entrate. A disposizione le bozze dei documenti con registri, liquidazione periodica, ...

Decreto fiscale - la controriforma delle Bcc limitata all'Alto Adige : MILANO - Frenata sulla 'controriforma' delle Bcc , le banche di credito cooperativo che secondo il progetto del 2016 devono aderire a gruppi bancari unici. Ora, secondo gli emendamenti approvati in ...

Dal bonus bebè alle tasse sulle sigarette : come cambia il Decreto legge fiscale : Un nuovo pacchetto di emendamenti ha rivoluzionato una buona parte del decreto legge collegato alla manovra economica: ecco...

Ecco il Decreto polizia fiscale Stop sanatoria e conti spiati : ... abbiamo inserito un fondo di 525 milioni per le alluvioni e le calamità naturali', ha commentato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, Lega,. Lo stanziamento istituito presso il Tesoro, ...

Decreto fiscale : arriva l'emendamento omnibus : Il Decreto Fiscale cambia nuovamente fisionomia. Ma, probabilmente, questa sarà la versione definitiva. Infatti, lunedì 26 novembre dovrebbe essere votato un nuovo emendamento, frutto del lavoro di compromesso tra maggioranza e governo, che dovrebbe contenere tutta una serie di provvedimenti. Tanto da essere definito emendamento omnibus. Dovrebbe essere fermato definitivamente il condono generalizzato, ma dovrebbe essere mantenuta la sanatoria ...

Decreto fiscale - nell'emendamento omnibus bonus bebè e stop a condono - : nell'emendamento depositato in commissione Finanze del Senato, tra le misure previste anche la detassazione delle sigarette elettroniche, interventi per Campione d'Italia dopo il fallimento del casinò ...

Decreto fiscale - l'allarme dei Verdi : spiagge demaniali a rischio : ROMA - I Verdi con Angelo Bonelli, lanciano l'allarme: è in atto un 'colpo di mano per privatizzare le spiagge, togliendole dal perimetro del Demanio'. In prospettiva, se dovessero passare gli ...

Decreto fiscale : mancano le coperture finanziarie - salta sconto cartelle : Questa volta è stata la Ragioneria dello Stato ad evidenziare delle serie problematiche per quanto riguarda il Decreto Fiscale approvato dal Governo M5S - Lega. E non solo. Il problema sarebbe sostanziale. Infatti, dopo la cancellazione, dal pacchetto della cosiddetta Pace Fiscale, della norma che consentiva di chiudere la partita con il Fisco pagando esclusivamente un 20% sulle somme guadagnate ma non dichiarate dal contribuente- debitore negli ...

Pace fiscale : nel Decreto resta la cancellazione delle cartelle e la sanatoria : Dopo il summit di governo di ieri 15 novembre, il decreto fiscale, atto collegato alla manovra di bilancio, viene modificato. Un aspetto del decreto, che in questi giorni è stato oggetto della discordia tra M5S e Lega e tra i due Vice Premier Salvini e Di Maio, viene di comune accordo cancellato. Di fatto salta il condono cioè quella norma che permetteva di sanare pendenze fiscali per redditi mai dichiarati, versandone solo una parte. restano ...

Decreto fiscale - salta il condono : si potrà regolarizzare solo il dichiarato : Resteranno in piedi le altre sanatorie, dalla rottamazione-ter alle liti fiscali, nonché la norma sul saldo e stralcio ma solo delle minicartelle. In stand by il carcere per gli evasori -

Come cambia il Decreto fiscale : Dall'Iva agevolata per favorire l' economia circolare alle misure per favorire la promozione della musica jazz, dal discusso Fondo Blockchain all'estensione del tempo pieno per le scuole elementari: ...

Decreto fiscale - nuovo cambio di rotta : 'Non ci sarà la dichiarazione integrativa' : Al termine del vertice di Palazzo Chigi sul Decreto fiscale Lega e M5s hanno fatto sapere di aver trovato un " pieno accordo ". Sparisce la possibilità di una dichiarazione integrativa. "Restano tutte ...

Decreto fiscale - fonti Lega : stop al condono. Via la dichiarazione integrativa : Niente più condono nel Decreto fiscale , che cambia dopo il vertice serale a Palazzo Chigi convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto sul Dl Fisco con i vicepremier Luigi ...

Decreto fiscale - accordo Lega-M5s : 'Via dichiarazione integrativa' : Al termine del vertice di Palazzo Chigi sul Decreto fiscale Lega e M5s hanno fatto sapere di aver trovato un "pieno accordo". Sparisce la possibilità di una dichiarazione integrativa. "Restano tutte ...