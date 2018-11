De Luca accusa Di Maio e Salvini | di fare demagogia ossessiva

Andrea Dal Corso a Uomini e Donne/ Luca Daffrè lo accusa : 'Dici di essere mio amico e corteggi Teresa?' - IlSussidiario.net : Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono troppo diversi? Il corteggiatore di Uomini e Donne conferma il suo interesse per la tronista.

UeD news : Sebastiano e GianLuca accusati - ma gli scontri degenerano : Uomini e Donne news: gli scontri che vedono protagonisti Sebastiano e Gianluca del Trono Over degenerano in studio Sebastiano e Gianluca del Trono Over di Uomini e Donne sono duramente accusati sia dal pubblico che dai presenti in studio. Gli scontri che li vedono protagonisti nel programma degenerano. I telespettatori sui social appaiono sconvolti e […] L'articolo UeD news: Sebastiano e Gianluca accusati, ma gli scontri degenerano ...

Luca Giurato - gaffe a Mattino5/ Video - Monica Alberti sotto accusa rilancia : "Io non la conosco" : Luca Giurato accusa la madre di Silvia Provvedi, Monica Alberti, di essere troppo apprensiva con la figlia ma confondendosi con Fariba Tehrani. Ecco il siparietto a Mattino5(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:54:00 GMT)

Riace e l'uomo che accusa Lucano : 'È prestanome della 'ndrangheta' : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

RIACE - MIMMO LucaNO : "ACCUSATO DI REATO DI UMANITÁ"/ Pm Locri si difende - video : il fratello - "Si farà valere" : RIACE, l'arresto del sindaco Domenico MIMMO LUCANO "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:50:00 GMT)

L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini - che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata : Sono stati chiesti 12 anni di carcere per Luca Traini, il neofascista responsabile dell’attentato del 3 febbraio scorso a Macerata, quando sparò decine di colpi per strada contro diversi stranieri ferendone sei. Traini – che ha scelto di essere giudicato The post L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini, che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata appeared first on Il Post.

Storia breve di Domenico Lucano e del Modello Riace - la via alternativa per i migranti finita sotto accusa : Sono le prime luci dell’alba quando i finanzieri del Gruppo di Locri bussano alla porta di Domenico Lucano, sindaco di Riace, per consegnargli l’ordinanza di custodia cautelare su ordine del Gip del tribunale locrese, che ne dispone gli arresti domiciliari per lui e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. accusa: favoreggiamento dell’immigrazione. “La misura cautelare - si legge in una nota - ...

Di cosa è accusato il sindaco di Riace Domenico Lucano : Un sindaco "spregiudicato" che, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, organizzava veri e propri "matrimoni di convenienza" tra cittadini Riacesi e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. È quanto si legge negli atti dell'operazione "Xenia" dei finanzieri del Gruppo di Locri che hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, ...