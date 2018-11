Darksiders III | le avventure di Furia offrono un discreto action game non senza pecche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 novembre 2018)III arriva sul mercato giusto in tempo per il periodo natalizio, sia su PC che su Xbox One e PlayStation4, e vedrà i giocatori vestire i panni di, il terzo cavaliere dell’apocalisse, che si troverà a dover dare la caccia ai sette peccati capitali in una terra ormai devastata da un’apocalisse più che imminente.La trama che precede il terzo capitolo dipotrebbe sembrare oscura, dato la mancanza del franchise dagli scaffali da parecchio tempo, ma in realtà il tutto verrà riassunto all’inizio del gioco, togliendo cosi al giocatore il fardello di non aver giocato i primi capitoli della saga e permettendogli di godere cosi del titolo,vuoti relativi agli eventi passati legati alledi Guerra e Morte; l’eredità dello sviluppo del gioco è passata ai ragazzi di Gunfires che hanno saputo rinnovare la saga con unplay vario e ...