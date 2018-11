Dal rimborso al reso |  tutti i diritti di chi fa acquisti online

ilsole24ore

(Di lunedì 26 novembre 2018) Si può cambiare idea per 14 giorni, nessun supplemento di prezzo se si paga con carta di credito o altri stumenti digitali. Di più: il venditore non può chiedere costi stratosferici per le telefonate al customer care, e nel caso in cui scopra un pagamento non autorizzato con la sua carta ha ben 14 mesi di tempo per chiedere il...