Cosa succede al tuo corpo se dormi sulla tua parte sinistra?

La guerra sotto al ponte di Putin. Cosa succede nel mare tra Mosca e Kiev : Ieri mattina un rimorchiatore e due cannoniere ucraine hanno tentato di attraversare lo stretto di Kerch che divide la Crimea dalla Russia e che Mosca considera parte del proprio territorio. Dopo aver intercettato le tre imbarcazioni, salpate dal porto di Odessa e dirette a Mariupol, la Marina russa

Cosa succede alla Roma? : Sono passati pochi mesi dalla memorabile vittoria contro il Barcellona, ma ora la squadra è irriconoscibile e rimane competitiva solo in Champions League

Vi racconto Cosa succede sulle rotte del gas tra Caucaso - Anatolia e Balcani : Forse proprio in questo va ricercato il primo motivo per cui ai Georgiani piace così tanto il rugby: uno sport che è combattimento controllato, difesa e conquista del territorio, forza e scontro, ma ...

Casa Bianca contro Huawei : cosa cambia per chi ha uno smartphone e Cosa succede ora : Ma è il dettaglio delle unit a dire come funziona la macchina Huawei: la storica divisione Carrier Business Group, che è quella che si occupa di infrastrutture di rete in tutto il mondo, ha generato ...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Giusy Pepi non è tornata a casa. Cosa sta succedendo dopo che è stata trovata : I familiari di Giusy Pepi hanno tirato un grosso sospiro di sollievo: la mamma di 5 figli che era scomparsa il 15 ottobre scorso a Vittoria (Ragusa) è stata ritrovata. Era in un parco per senzatetto a Palermo: l’ha avvistata una telespettatrice di ‘Chi l’ha Visto?’ che, dopo averla riconosciuta, ha dato subito l’allarme alle forze dell’ordine. “Stavo dando da mangiare alle persone che frequentano questo posto, Giusy era seduta tra due ...

La Commissione Ue boccia la manovra dell’Italia : che Cosa succede adesso? : La Commissione europea ha definitivamente bocciato - per la seconda volta - la manovra italiana e ha raccomandato l'avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo per violazione della regola del debito. In molti, a questo punto, si stanno chiedendo che cosa succederà ora al Belpaese. Ecco quali tappe dovremo affrontare.Continua a leggere

L'Ue boccia la manovra - Cosa succede ora : L' Ue boccia la manovra economica dell'Italia . E Bruxelles parla chiaro: le misure previste dal governo italiano costituiscono un " non rispetto particolarmente grave " delle regole di bilancio . In ...

Etna - terrificante sospetto sulle 40 scosse di terremoto : "Vedete il rigonfiamento?" - Cosa sta per succedere : Da almeno 24 ore il vulcano Etna è diventato un "osservato speciale", ben più del solito, dopo aver fatto registrare ai sismografi circa 40 scosse di terremoto percepite in tutto il Catanese. I livelli di attenzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono saliti già dallos corso 6 o

L'Ue boccia la manovra - che Cosa succede? Dalla multa al piano shock sul debito : Tutto dipenderà Dalla trattativa, sempre che ci sia margine. Sulla carta, tuttavia, la procedura di infrazione per deficit eccessivo , anche se sotto accusa c'è l'andamento del debito, può avere un ...

La Ue boccia la manovra. Moscovici : «Il governo italiano parla e spread sale» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il commento del commissario Ue agli Affari economici sulla manovra economica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»

NBA - LeBron James torna a Cleveland da ex : Cosa succederà questa volta? : Il primo giro di trasferte a Est nella stagione dei nuovi Los Angeles Lakers targati LeBron James si conclude con una tappa molto particolare, certamente la più sentita per il n°23 giallo-viola. Dopo ...

La Ue boccia la manovra italiana «Procedura di infrazione giustificata» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il premier Conte: «Il governo è convinto della validità dell’impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera». Salvini: «Mi aspettavo anche la lettera di Babbo Natale». I Cinquestelle: «Non arretriamo». Preoccupato il presidente del parlamento europeo Tajani

Cosa succederebbe se tornassimo alla Lira : "Un'assoluta pazzia" con possibili scenari di "devastazione economica". Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, nel corso di un seminario a Ravenna ha usato queste parole commentando l'ipotesi di un ...