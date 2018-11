Cosa c’è da salvare delle offerte Amazon Cyber Monday 2018 | smartphone Honor e poco più

optimaitalia

(Di lunedì 26 novembre 2018)Lesono tra noi in questo lunedì 26 novembre. Per la categoriac'è da stare davvero in guardia con occasioni imperdibili o tutto sommato, dobbiamo ammettere che le promozioni sono ben meno allettanti di quelle del Black Friday appena trascorso? Purtroppo facciamo notare ai nostri lettori come ci sia un po' di delusione in merito alle attualissime promozioni odierne ma c'è pure da identificare un gruppo di occasioni "salvabili" per l'e-commerce di Jeff Bezos.Senz'altro da notare sono leper gli: queste ricalcano in realtà quelle già viste per il Black Friday e dunque abbiamo l'10 a 305 euro e l'9 Lite a 149 euro, con garanzia italiana e spese di spedizione gratuite. Spazio anche alle proposte per il marchio "ombrello" Huawei. Quanto di più interessante c'è al momento per il produttore, ...