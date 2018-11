Corpo carbonizzato in un incendio a Vittoria

Corpo carbonizzato in un'auto a Palermo : 15.50 Il Corpo carbonizzato di un uomo, Salvatore Badalamenti, 34 anni, è stato trovato in un'auto nelle campagne di Giardinello, nel Palermitano. Sul posto i carabinieri per i rilievi. oltre a vigili del fuoco e sanitari del 118. Non si esclude al momento alcuna ipotesi sull'accaduto.