L'Avvocato generale dello Stato che rappresenta la Procura generale di Milano, ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di far rientare Fabrizioin, revocando l'affidamento terapeutico concessogli a febbraio scorso. Fatali alealle prescrizioni del Tribunale.Troppe interviste e ospitate in tv, tra cui la rissa in diretta con Ilary Blasi. Comportamenti che la Procura non considera in linea con una "attività lavorativa" per scontare la pena in modo alternativo.(Di lunedì 26 novembre 2018)