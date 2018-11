Corleone | il caso Pascucci è quasi folcloristico Ma deve far riflettere sui criteri di

Luigi Di Maio arrabbiato - in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo : Luigi Di Maio dopo aver cancellato il comizio di Corleone annuncia il ritiro del simbolo in caso di vittorio del M5s a Corleone Un post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per Corleone, l’annuncio arriva tramite FB: Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal ...

Scoppia il caso Provenzano : Di Maio annulla il comizio a Corleone ma la risposta è durissima : Perché nel nome del diritto di cronaca devo fare 'notizia'. E sono stanco. Io sono incensurato, non ho mai avuto problemi con la giustizia. Eppure vivo con un 'marchio' a fuoco sulla mia pelle '. Di ...

Luigi Di Maio arrabbiato - in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo : Luigi Di Maio dopo aver cancellato il comizio di Corleone annuncia il ritiro del simbolo in caso di vittorio del M5s a Corleone Un post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per Corleone, l’annuncio arriva tramite FB: Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal ...

Di Maio - scoppia caso a Corleone : cancellato il comizio. «Niente legami con parenti dei mafiosi» : Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, annuncia che non sarà al comizio inizialmente previsto questa sera a Corleone. «Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone...