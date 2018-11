Coppa Libertadores River-Boca | il Comune di Genova | “giocate a Marassi”

Coppa Libertadores - River-Boca : cronaca di un fallimento. La finale si giocherà non prima di dicembre. Forse in campo neutro : “Vergogna mondiale”, così titolava Olé, uno dei più importanti quotidiani d’Argentina, all’indomani della guerriglia che ha sconvolto Buenos Aires sabato 24 novembre in occasione del derby fra River Plate e Boca Juniors, finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018. Dopo un weekend di polemiche e rinvii, la partita è saltata e martedì 27 novembre si deciderà come e quando recuperarla. Scartato il prossimo fine ...

Il rinvio dellaCoppa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviata a data da destinarsi il ritorno della Finale di Coppa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Ha vinto la violenza : rinviata (di nuovo) la finale della Coppa Libertadores | : Dopo i violentissimi scontri di ieri, che hanno provocato anche il ferimento di alcuni calciatori, la partita è stata posticipata

Coppa Libertadores - finale rinviata : 18.27 La finale di ritorno della Coppa Libertadores River Plate-Boca Juniors stasera non si gioca. Lo ha annunciato il presidente della confederazione sudamericana (Conmebol) Alejandro Rodriguez. "Non ci sono le condizioni per giocare" ha detto,precisando che una volta rientrato ad Asuncion deciderà la nuova data dopo un esame approfondito della situazione. All'andata era finita 2-2. I fatti: sabato gara rinviata di 24 ore dopo l'assalto al ...

Coppa Libertadores - River-Boca non si gioca nemmeno stasera : “Non ci sono le condizioni” : La finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà. A dirlo il giornale argentino Clarin. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha aggiunto che rientrerà ad Asuncion e che da lì, dopo un esame approfondito della situazione, “annuncerà la nuova data dell’incontro”. L'articolo Coppa Libertadores, River-Boca non si gioca nemmeno stasera: “Non ci sono le condizioni” ...

Copa Libertadores - Tevez è una furia : “date la Coppa al River” : Copa Libertadores, Carlos Tevez ha inveito contro la Conmenbol dopo quanto accaduto nella concitata serata di ieri a Buenos Aires Copa Libertadores, Carlos Tevez è un fiume in piena dopo quanto accaduto ieri. Si sarebbe dovuta giocare la finale di ritorno tra River e Boca, ma un assalto al pullman degli ospiti ed una guerriglia urbana a Buenos Aires hanno costretto le autorità ad ordinare il rinvio della gara. Come detto, Tevez ha inveito ...

River Plate-Boca Juniors - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il nuovo programma della Finale di Coppa Libertadores : Oggi domenica 25 novembre (ore 21.00) si giocherà River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il Superclasico doveva disputarsi ieri ma è stato rinviato a causa degli incidenti al di fuori del Monumental di Buenos Aires: nella capitale argentina, infatti, il pullman della squadra ospite è stato aggredito da alcuni tifosi, è partita una sassaiola e sono stati lanciati dei fumogeni che ...

Coppa Libertadores LIVE - l’aggressione al pullman vista dai calciatori [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.55 – Le raccapriccianti scene dell’aggressione vissute a bordo del mezzo che stava trasportando il Boca al “Monumental”. A poco più di venti minuti dal previsto inizio della partita sembra davvero impossibile che le due squadre possano scendere in campo. Subito sotto il video dell’aggressione girato sul pullman mentre i calciatori stavano intonando dei cori. Video from on board the Boca bus ...

Coppa Libertadores LIVE - clamorose dichiarazioni di Tevez : “Ci stanno costringendo a giocare” [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.30 – clamorose dichiarazioni di Tevez: “Abbiamo tre compagni di squadra che non stanno bene. Noi non vogliamo giocare, ma ci stanno costringendo a farlo”. AGGIORNAMENTO 22.15 – Il River è disposto ad accettare qualunque decisione si prenda, mentre il Boca conferma di non voler giocare. Di seguito il video che mostra i problemi respiratori dei calciatori gialloblu. Che schifo. La partita più attesa ...

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : lesione alla cornea per due calciatori [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.10 – I due calciatori che hanno riportato la lesione alla cornea sono Perez e Lamardo. Tevez ha confermato la volontà del club di non giocare. AGGIORNAMENTO 22.00 – I presidenti di Boca e River, in riunione con il medico che ha visitato i gialloblu rimasti feriti, confermano la loro intenzione di non voler giocare. È emerso che due calciatori Xeneizes hanno subito la lesione della cornea. AGGIORNAMENTO 21.50 ...

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : nuovo rinvio [VIDEO] : AGGIORNAMENTO 21.50 – Ennesimo rinvio: ammesso che la partita si giochi, il calcio d’inizio sarà alle 23.15 (le 19.15 a Buenos Aires). Infantino ha comunicato al presidente del Boca Angelici che, nel caso in cui la squadra non dovesse scendere in campo quest’oggi, verrà squalificata. AGGIORNAMENTO 21.45 – Approfittando della situazione, alcuni hanno approfittato per effettuare dei furti nelle auto presenti in ...

Coppa Libertadores - aggressione al pullman del Boca : calciatori in ospedale [VIDEO] : Ha dell’incredibile quando sta accadendo a Buenos Aires in queste ore. Il pullman del Boca Juniors, sul quale c’era la squadra e lo staff tecnico, ha subito l’assalto dei tifosi avversari, che hanno lanciato sassi e oggetti vari infrangendo alcuni vetri del mezzo. La situazione è degenerata, perché a quel punto è intervenuta la polizia con i gas lacrimogeni e a farne le spese sono stati anche i calciatori del Boca: ...

Coppa Libertadores - attaccato il bus del Boca : due calciatori feriti. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

Coppa Libertadores - River-Boca : domani l'atto finale : ... soprattutto per il fattore campo e l'opportunità per i biancorossi di sfruttare un '12 giocatorè: i 60.000 tifosi che gremiranno lo stadio dove si assegnò la Coppa del mondo 1978, la prima vinta ...