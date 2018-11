Coppa del Mondo | Lollobrigida show | 3ª nei 3 mila metri e 2ª con Bettrone e Bonazza nel

Coppa del Mondo - spadisti azzurri secondi a Berna. Fiorettiste terze ad Algeri : Terzo posto, invece, per l'Italia nella gara a squadre che ha concluso la tappa di Algeri del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il CT Andrea Cipressa ha scelto di schierare un ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : prima tappa positiva per l’Italia. Podio per Fischnaller - tanti buoni piazzamenti : prima tappa per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls che sorride subito ai colori azzurri: un Podio e tanti piazzamenti di rilievo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler che dimostra subito di essere pronta a disputare una stagione da protagonista. La stella, ovviamente, è Dominik Fischnaller: il nativo di Bressanone sembra aver messo nel dimenticatoio l’estrema delusione del quarto posto olimpico (soli ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida - una primattrice consumata in Giappone : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone) fa già parte dell’album dei ricordi e per Francesca Lollobrigida gli scatti sono quelli che rimangono nel cuore e nel cervello. La tre giorni nipponica del Tomakomai Highland Sports Center ha permesso all’atleta nostrana di entrare di diritto nel gotha della specialità. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone con l’obiettivo sfera di cristallo - uomini-jet belli solo a metà : Nel 2008 Denise Karbon è stata l’ultima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di gigante. Dieci anni dopo Federica Brignone è in testa proprio a questa classifica di specialità, dopo due gare in cui ha dimostrato di essere attualmente la gigantista più forte al Mondo. Una vittoria eccezionale per Brignone in quel di Killington, dove ha demolito le avversarie in una seconda manche strepitosa ed il successo poteva anche essere più netto se ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: si vola in Germania, a Berlino, dove tornerà in scena con la maglia della Nazionale italiana anche Elia Viviani. Assolutamente da seguire dunque le gare in terra teutonica: andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Al momento non è prevista diretta TV per l’evento. Coppa del Mondo Ciclismo su pista Berlino VENERDÌ 30 NOVEMBRE 11.00: Inseguimento a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni della Coppa del Mondo di sci di fondo si terrà a Lillehammer, in Norvegia dal 30 novembre al 2 dicembre: tre giorni di gare che comprendono una sprint a tecnica libera, una gara distance a tecnica libera ed una gara pursuit a tecnica classica. Per le gare della tre giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : programma - orari e tv. Come vedere le gare in streaming : Il conto alla rovescia sta per finire. Si aprirà tra meno di due settimane la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia di questo sport. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e rinverdisce la tradizione posseduta dalla Francia. Al femminile, invece, a difendere il titolo sarà la finlandese Kaisa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018 saluta la costa orientale degli Stati Uniti, più precisamente Killington nel Vermont e sbarca in Canada, a Lake Louise per un fine settimana ricco di appuntamenti. Le atlete, infatti, saranno impegnate in tre prove: due discese libere e un supergigante. Vedremo, dunque, all’opera le regine della velocità in una tre-giorni quanto mai interessante e da non perdere. Dopo le prime gare di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da venerdì con un superG e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con la seconda discesa della stagione. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli ...

Biathlon - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : le date e il programma completo della stagione : Siamo ormai a pochi giorni dall’inizio della stagione del Biathlon: l’IBU ha stilato un Calendario che è stato approvato nel corso del Congresso di Porec (Cro) ad inizio settembre. Sono nove le tappe di Coppa del Mondo: si parte da Pokljuka (Slo) e si conclude a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali sono in programma ad Oestersund (Swe) dal 7 al 17 marzo 2019. Di seguito il Calendario completo della stagione 2018-2019 del ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Non c’è tempo per rifiatare. Subito pronta la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale per il secondo appuntamento stagionale: dopo l’esordio di Igls si vola oltreoceano, precisamente in Canada, a Whistler Mountain, catino che ha ospitato le Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre al palinsesto TV, del fine settimana. programma Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 Venerdì ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : programma - orari e tv : Da giovedì 29 novembre a domenica 2 dicembre si svolgerà il Lillehammer Tour, seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. La località norvegese ospiterà un fine settimana ricco di gare, che potrà dare già delle indicazioni importanti su quali saranno i pretendenti alla Coppa di cristallo per questa stagione. Il programma si aprirà giovedì 29 alle 18.00 con il Provisional Competition Round. Venerdì 30 si ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle. Shiffrin regina in casa - Jansrud comincia bene - steccano gli uomini-jet azzurri : Le pagelle dello slalom femminile di Killington e del superG di Lake Louise, che ha visto le vittorie di Mikaela Shiffrin e Kjetil Jansrud. Mikaela Shiffrin 8: ad una sola vittoria dal record di Marlies Schild. Successo numero 45 in carriera, 34esimo tra i rapid gates, dove si conferma la regina incontrastata. Cala il tris a Killington, dopo i trionfi delle ultime due stagioni. Un pronto riscatto dopo il mancato podio di ieri e 100 punti che le ...

Il rinvio dellaCoppa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviata a data da destinarsi il ritorno della Finale di Coppa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...