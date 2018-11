Copa Libertadores | ecco quando e dove potrebbe giocarsi il recupero di River-Boca

Copa Libertadores - il Boca chiede la vittoria a tavolino : “Le partite si vincono e si perdono sul campo, però sono il presidente del Boca e non posso parlare a titolo personale ma tutelare gli interessi del club. Abbiamo fatto un esposto di 15 pagine e mi auguro di avere risposta adeguata dalla commissione disciplinare della Conmebol“. In una conferenza stampa appositamente convocata il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha anticipato che chiederà la vittoria per 3-0 a ...

Il rinvio della Copa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Buenos Aires - delirio per la finale di Copa Libertadores. Mamma filmata mentre nasconde bengala addosso alla figlia : A Buenos Aries la finale di Copa Libertadores sta generando momenti di vera e propria follia collettiva, come la sassaiola che ha colpito il bus dei calciatori del Boca Juniors nella giornata di sabato. C’è anche chi, come questa Mamma – tifosa del River Plate – pur di alzare il livello del tifo usa la piccola figlia per introdurre bengala all’interno dello stadio. L'articolo Buenos Aires, delirio per la finale di Copa ...

Buenos Aires - delirio per la finale Copa Libertadores. Pullman del Boca Juniors preso a sassate : giocatori sconvolti : Un gruppo di ultras del River Plate ha attaccato il Pullman del Boca Juniors prima della finale di ritorno di Copa Libertadores. Il mezzo è stato colpito con pietre e gas urticante sulla strada verso il ‘Monumental’, nel quartiere Nunez di Buenos Aires. Le immagini televisive hanno mostrato i giocatori del Boca uscire dal bus, che aveva i finestrini rotti, tossendo e con gli occhi che lacrimavano. L’assalto è avvenuto nonostante ...

Calcio - Copa Libertadores 2018 : rinviata a data da definirsi la finale tra River Plate e Boca Juniors : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in questi giorni in Argentina. Ieri si sarebbe dovuta disputare la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors, ma, l’aggressione nel pre partita al pullman degli ospiti da parte dei tifosi di casa, ha costretto la Conmebol a rimandare la sfida al giorno successivo. Tutto pronto oggi, ma niente da fare: rinvio a data da definirsi per l’ultimo atto di questa ...

Copa Libertadores 2018 - Tevez attacca : "Vergogna - volevano obbligarci a giocare" : Carlos Tevez è uno che ne ha viste davvero tante nella sua vita. Ma quanto successo ieri nelle ore precedenti alla finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 ha scioccato pure l'Apache. Un vero e ...

Copa Libertadores River-Boca - l’appello della Conmebol : “sia la finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...

Copa Libertadores - Tevez è una furia : “date la coppa al River” : Copa Libertadores, Carlos Tevez ha inveito contro la Conmenbol dopo quanto accaduto nella concitata serata di ieri a Buenos Aires Copa Libertadores, Carlos Tevez è un fiume in piena dopo quanto accaduto ieri. Si sarebbe dovuta giocare la finale di ritorno tra River e Boca, ma un assalto al pullman degli ospiti ed una guerriglia urbana a Buenos Aires hanno costretto le autorità ad ordinare il rinvio della gara. Come detto, Tevez ha inveito ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : match rinviato per incidenti - si gioca oggi. Programma - orario d’inizio e tv : Il Superclasico è stato rinviato a oggi 25 novembre (ore 21.00 italiane). La sfida tra River Plate e Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), doveva giocarsi ieri ma non si è scesi in campo a causa degli incidenti pre-partita: la Finale del Secolo, il match da urlo di Buenos Aires che deve incoronare la Regina del Continente, è stato rinviato per incidenti. Nel pomeriggio un violento attacco ...

Copa Libertadores – Perez e Lamardo in ospedale - i calciatori del Boca hanno riportato danni alla cornea : Perez e Lamardo, calciatori del Boca Juniors, nell’assalto dei tifosi del River Plate al bus della squadra in trasferta sono stati feriti agli occhi I tafferugli attorno allo stadio Monumental di Buenos Aires hanno provocato la sassaiola contro il pullman del Boca Juniors da parte dei tifosi del River Plate. Prima dell’incontro, valevole per la finale di ritorno della Copa Liberatadores, i supporter della squadra di casa si ...