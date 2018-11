Cop24 | dalle parole ai fatti per arginare i gas serra

huffingtonpost

(Di lunedì 26 novembre 2018) L'allarme è ogni volta più acuto. L'atmosfera si sta riscaldando troppo e il fenomeno non sembra rallentare. L'Organizzazione Mondiale Meteorologica (World Meteorological Organization - WMO) parla chiaro: nel 2017, l'anidride carbonica nell'atmosfera ha raggiunto quota 405,5 parti per milione, era 403,3 nel 2016 e 400,1 nel 2015. Un treno in corsa che non si ferma: 146% in più dall'era preindustriale, 41% in più del 1990.Sia chiaro che questi numeri sono dell'associazione internazionale dei meteorologi delle Nazioni Unite, che misura questi dati con una rete mondiale di rilevazione. Sono scienziati seri, non provocatori o propagandisti. Aumentano i gasnell'atmosfera, aumenta la temperatura media, aumentano i problemi: si sciolgono i ghiacciai, si acidificano gli oceani, aumentano i fenomeni meteo estremi (siccità, tempeste). Cose che hanno ...