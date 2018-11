Condannato per abusi su 6 bambini | liberato e risarcito ne molesta un settimo

Condannato per abusi su 6 bambini è libero e ne molesta un settimo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gli Emirati Arabi hanno graziato un ricercatore britannico Condannato all’ergastolo per spionaggio : Il ricercatore britannico Matthew Hedges, che lo scorso 21 novembre era stato condannato all’ergastolo negli Emirati Arabi Uniti con l’accusa di spionaggio, è stato graziato. Hedges, che ha 31 anni ed è uno studioso specializzato in Medio Oriente dell’università di Durham,

Giornale Libero - Condannato per titolo sessista su Virginia Raggi : Giornale Libero, viene condannato a risarcimento per titolo sessista su Virginia Raggi e le sue vicende Il titolo “La patata bollente” riferito alle vicende della sindaca di Roma Virginia Raggi era sessista: condannato Libero. La notizia la dà Prima Comunicazione. “Non è passato liscio né all’Ordine dei Giornalisti, né al Tribunale di Milano – scrive Prima – l’ormai famoso titolo “La patata ...

Uccide le figlie di 4 e 7 anni insieme alla moglie incinta per sposarsi con la sua amante - 33enne Condannato : Ha sterminato la sua famiglia perché voleva sposarsi con l’amante. Christopher Watts, 33enne del Colorado, aveva architettato quello che gli era sembrato un piano perfetto: dopo averle uccise aveva simulato la scomparsa della moglie incinta e delle figlie di 4 e 7 anni ed era andato in tv a lanciare un appello disperato affinché le ritrovassero. Quando poi i cadaveri sono stati trovati ha ammesso di aver ucciso la moglie dopo averla ...

Nicklas Bendtner Condannato a 50 giorni di carcere per aggressione - l’ex Juventus ammette : “era difesa personale” : Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere: il calciatore aveva aggredito un tassista a Copenaghen Grossi guai all’orizzonte per Nicklas Bendtner. L’ex calciatore, fra le altre, della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere e 1500 corone di ammenda (179€ circa) per aggressione. Il fatto è accaduto lo scorso settembre a Copenaghen, quando Bendtner si è rifiutato di ...

Russia - arrestato il popolare rapper Husky - Condannato a 12 giorni di carcere : Huski, nome d’arte del venticinquenne Dmitrij Kuznetsov, avrebbe dovuto esibirsi ieri in un club di Krasnodar, ma il suo concerto è stato annullato all’ultimo momento. I suoi testi spesso prendono in giro le autorità o denunciano la brutalità della polizia.Continua a leggere

Gli appalti per lo smaltimento?Al Condannato per reati ambientali : Un pluricondannato per reati ambientali che vince appalti di smaltimento. In Italia succede anche questo. O almeno così sembra, stando a un esposto presentato da un gruppo di attivisti locali del Movimento Cinque Stelle al Comune di Acerra, luogo dove sarebbe avvenuto il fattaccio. Il protagonista sarebbe un cugino dei Pellini, i tre fratelli e imprenditori acerrani condannati in via definitiva per disastro ambientale nella Terra dei ...

Uccise moglie a coltellate e tentò suicidio : Condannato a 30 anni/ Foggia - pm chiese ergastolo per muratore - IlSussidiario.net : Uccise moglie con 7 coltellate: condannato a 30 anni. tentò suicidio con la stessa arma dopo aver appreso della decisione della donna di separarsi.

In Guatemala un ex soldato è stato Condannato a 5.130 anni di carcere per l’omicidio di 171 persone : Un tribunale del Guatemala ha condannato un ex soldato, Santos López Alonzo, a 5.130 anni di carcere per l’omicidio di 171 persone. Santos López Alonzo, che ha 66 anni, è accusato di aver partecipato al “massacro di Dos Erres”, avvenuto il 7 dicembre

Il capo spirituale di una grande chiesa evangelica in Corea del Sud è stato Condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto sue fedeli : Lee Jae-rock, un pastore di 75 anni molto famoso in Corea del Sud e a capo della grande chiesa evangelica Mamin Central Church, è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto donne fedeli al suo culto.