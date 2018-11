: #Comunali, si vota a #Corleone e #PalazzoAdriano. Comuni sciolti per mafia. Resta in corsa anche Pascucci al centro… - Agenzia_Ansa : #Comunali, si vota a #Corleone e #PalazzoAdriano. Comuni sciolti per mafia. Resta in corsa anche Pascucci al centro… - AnsaSicilia : Comunali: Corleone,Nicolosi in vantaggio - Sicilia - TelevideoRai101 : Comunali Corleone,in vantaggio Nicolosi -

Mentre prosegue lo spoglio delle schede nelle 12 sezioni di(PA), dove si è votato per eleggere sindaco e Consiglio comunale, il candidato Nicolò, appoggiato dalla lista civica di centrodestra 'Nuova luce' è indi circa 200 voti. Seguono Maurizio Pascucci del M5S e Antonio Saporito appoggiato da una lista di centronistra., 76 anni, è stato sindaco dal 2002 al 2007, fallendo in seguito il secondo mandato per appena tre voti, con una coalizione di centrodestra.(Di lunedì 26 novembre 2018)