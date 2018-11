Comunali | a Corleone vince Nicolosi Centrodestra | Ko il candidato M5s sconfessato da

Comunali - a Corleone vince Nicolosi del Centrodestra - Netta sconfitta per il candidato M5s sconfessato da Di Maio : "E' una vittoria per la città. I Corleone si si sono svegliati affidando a noi il compito di condurre Corleone verso nuove mete. Lo faremo con la squadra di consiglieri e assessori che abbiamo ...

