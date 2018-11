Compra un box ' al buio' | dentro trova un vero e proprio tesoro

Usa : Compra un box a 500 dollari - all'interno ne trova 7 - 5 milioni : Una vicenda sicuramente inconsueta e al contempo eccezionale si è verificata negli Stati Uniti d'America, dove un uomo rimasto nell'anonimato è riuscito a fare l'affare della vita quasi per caso. Il soggetto in questione, infatti, ha deciso di acquistare un box 'al buio' per cinquecento dollari, una vera e propria intuizione visto che al suo interno ha trovato un bottino da ben 7,5 milioni di dollari. Il fortunato acquirente americano si è ...

