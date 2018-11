Claudio Borghi | l’ex broker tifoso della Lira da cui dipende il vostro mutuo

vanityfair

: La Lega e il #GlobalCompact, così evitiamo di ripeterlo. - borghi_claudio : La Lega e il #GlobalCompact, così evitiamo di ripeterlo. - borghi_claudio : Non so quanto questi sondaggi siano realistici ma potenzialmente Lega e M5S vanno verso il 66% che basterebbe per f… - borghi_claudio : Dopo aver perso i Moscot ?? arrivati i nuovi occhiali con lente progressiva. Un altro mondo! Adesso posso andare ava… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)Il caffè al bar di Montecitorio lo pagherebbe volentieri in lire. Tifa Italexit, ma investe i suoi risparmi in titoli e obbligazioni estere perché non è mica scemo: «Poi li ho venduti per comprarmi casa». Quando non fa a pezzi i conti pubblici, lo trovate su Twitter: «Sono, deputato eletto con la Lega, seguite le mie regole e andremo d’accordo». Regola numero uno: evitare riferimenti alla politica economica dello Zimbabwe. Altra regola: «Chi dice che la Lega non è veramente contro l’Euro mi offende». Tanti non sanno nemmeno chi sia, eppure Matteo Salvini lo ha piazzato dietro a una delle scrivanie che contano di più in questo momento, quella del Presidentecommissione BilancioCamera, eleggendo ildi via ...