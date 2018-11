Cina | scienziato annuncia la creazione di due gemelline con Dna modificato | sono immuni

Cina : scienziato afferma di aver modificato geneticamente il DNA di due gemelle : Lulu e Nana (sono nomi di fantasia per proteggere la loro privacy) sarebbero le prime due gemelle umane nate, perfettamente sane e in Salute, grazie alla tecnica di manipolazione genetica del DNA denominata Cispr. L'annuncio è stato dato direttamente su YouTube dallo scienziato cinese che ha realizzato l'esperimento. Si tratta del genetista He Jiankui della Southern University and Technology di Shenzhen. Lo scienziato ha anche chiarito che il ...

