Cile rimpatria migranti di Haiti

Il governo deloggi un gruppo di 175 cittadiniani nel loro paese, in una operazione che è la seconda di questo tipo nell'ambito di un progetto, il 'Piano ritorno', voluto dal governo del presidente Pinera. Dopo aver lasciato questo gruppo diani a Port-au-Prince, l'aereo militare che li ha accompagnati proseseguirà per Caracas, dove imbarcherà un numero imprecisato dini residenti in Venezuela che hanno chiesto di poter ritornare in patria.(Di lunedì 26 novembre 2018)