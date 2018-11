Ciclo del credito e tassi d' interesse

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018 Koksjide : dominio per Van der Poel - battuto Van Aert : Successo numero tredici, settima vittoria nel giro di due mesi: Mathieu Van Der Poel domina in lungo e in largo nella Coppa del Mondo di Ciclocross. L’olandese, in maglia di campione d’Europa, trionfa anche in Belgio, in quel di Koksjide, battendo il padrone di casa Wout Van Aert, campione del Mondo in carica. Consueto duello tra i due che è andato a favore dell’olandese che ha vinto per 25”. Terzo Toon Aerts, quarto Lars ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : Denise Betsema centra la prima vittoria nel circuito - quinto posto per Alice Maria Arzuffi : Le olandesi continuano a dettare legge nella Coppa del Mondo di Ciclocross. A Koksijde (Belgio), nella quinta tappa stagionale, si impone Denise Betsema, che a 25 anni coglie il primo successo nel circuito al termine di una grande gara. Alle sue spalle si piazzano la britannica Nikki Brammeier e la campionessa europea Annemarie Worst. Non riesce invece a confermarsi sul podio la nostra Alice Maria Arzuffi, che chiude al quinto posto. Una gara ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Successi per Pidcock e Ronhaar : È cominciata in mattinata la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 a Koksijde (Belgio), cittadina delle Fiandre Occidentali affacciata sull’Oceano. Per le categorie Junior e Under 23 maschili si è trattato in realtà del terzo appuntamento con il massimo circuito mondiale. Il programma di gare proseguirà questo pomeriggio con le prove Elite. Nella gara Junior si è imposto l’olandese Pim Ronhaar con il tempo di ...

Il controverso impianto di riCiclo del quartiere Salario a Roma produce più rifiuti di quanti ne recuperi - dice l’ARPA : Secondo una relazione dell’ARPA del Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, il controverso impianto di riciclo del quartiere Salario a Roma produce più rifiuti di quanti ne recuperi. Intorno all’impianto, di proprietà di AMA, la società che gestisce i

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : Van Der Poel vuole dominare a Koksijde. Arzuffi e Dorigoni per confermarsi sul podio : Domenica 25 novembre si svolgerà a Koksijde la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Il massimo circuito internazionale torna in Belgio, che ospiterà anche i due successivi appuntamenti a fine dicembre. Considerando gli ultimi risultati, non sarà però facile per i padroni di casa imporsi, visto che sulla carta saranno gli olandesi a partire ancora favoriti. Nella gara maschile Mathieu Van Der Poel è pronto a continuare il ...

Anticorruzione - Di Maio : “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del Ciclone perché dà fastidio a Malagò” : “L’episodio del voto segreto sul peculato? L’ho derubricato a un incidente, perché la buonafede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, non solo il Movimento ma anche la Lega, si è impegnata ad approvare il disegno di legge in minor tempo. Allo stesso tempo smentisco le accuse del Movimento verso il sottosegretario Giorgetti“. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori ...

Deve risolvere i suoi problemi! Elia Fongaro nell'occhio del Ciclone per Jane Alexander : L'ex velino, dopo aver fatto parlare di sé per la liaison nella casa del Grande Fratello Vip con Jane Alexander, torna alla ribalta delle cronache con delle affermazioni che avrebbero generato più di una polemica tra i fan della coppia.Durante una puntata di Mattino 5, Elia non avrebbe voluto prendere un posizione precisa riguardo alla storia con l'attrice romana e avrebbe sottolineato: «Sono tante le donne che mi cercano adesso. Jane? Deve ...

Il Sole si sta risvegliando - è all'alba del nuovo Ciclo : Il Sole si sta 'risvegliando' e si prepara a entrare in un nuovo ciclo di attivit : lo indica la comparsa di una piccola macchia nell'emisfero settentrionale, svanita nell'arco di poche ore ma dalla ...

Differenziata all'85% - riCiclo e biogas : il modello virtuoso è Treviso : A livello nazionale, infatti, propugnano un modello di economia circolare 'classico', per aumentare al massimo la raccolta Differenziata, evitare le emissioni degli inceneritori, generare ampi volume ...

Praticare la cura nel tempo della complessità - il Ciclo di conferenze promosse dall'Asl : Seguirà, il 4 dicembre, la conferenza del professor Gianluca Bocchi, Ordinario di Filosofia della Scienza presso l'Università di Bergamo, che affronterà il tema della nuova biologia. "cura" è una ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il Ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : assolo di Mathieu Van der Poel - sul podio anche Vanthourenhout e Van der Haar. Indietro gli azzurri : Si è conclusa anche l’ultima gara in programma nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross in scena a Tabor (Repubblica Ceca). Tra gli Elite maschile ha prevalso l’olandese Mathieu Van der Poel, che ha conquistato la seconda vittoria in stagione pareggiando il conto con il principale rivale, il belga Toon Aerts. Il 23enne nato a Kepellen ha messo in atto un vero e proprio dominio guidando la corsa dal primo ...

Ciclocross - Coppa del Mondo : splendido argento dell'italiano Dorigoni a Tabor : ... 11° e 14°, nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. ...