Ciao Bertolucci | maestro del cinema libero

wired

: RT @quelloditermoli: Ciao maestro #Bertolucci - giggigrobo : RT @quelloditermoli: Ciao maestro #Bertolucci - CinemaMio : Ciao #Bernardo ?? #Bertolucci - isakovic_a : RT @OldCinemas: #Oldcinema Ciao ?? great Maestro Bernardo Bertolucci. Amazing Last Tango in Paris (1972) with Maria Schneider, and Marlon Br… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) “Bernardoci ha lasciato oggi alle 7.00. Era nella sua casa di Roma”. Questo il telegrafico comunicato che le sue fedelissime addette stampa, Studio Punto e Virgola, hanno inviato questa mattina. Contiene la verità dei fatti, ma non la sostanza: perché quando un cineasta se ne va da questo mondo non “ci lascia” mai veramente. Resta nelle pellicole che ha scelto di realizzare, nelle parole, nelle visioni, in quelle immagini che – nel suo caso unico e raro – hanno fatto la storia delmondiale. Per questo non parleremo di chi sia stato l’uomo Bernardo, né tracceremo un profilo deldi Novecento: chi scrive sceglie di ricordarlo attraverso le sue eredi, quelle che ogni giorno, da oggi in poi, non cesseranno di testimoniare cos’è statoper ildi tutto il mondo: le sue opere.La sua è una filmografia di quelle da brivido, difficile ...