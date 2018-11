Christopher Lambert sposa l’ex tronista Camilla Ferranti

people24.myblog

: RT @LordOfVenice: christopher lambert me spiccia casa #Highlander Le persone che amano la birra, il vino e il cioccolato vivono più a lung… - sivabendaiciao : RT @LordOfVenice: christopher lambert me spiccia casa #Highlander Le persone che amano la birra, il vino e il cioccolato vivono più a lung… - infoitcultura : Christopher Lambert sposa la ex tronista di 'Uomini e Donne' - infoitcultura : Christopher Lambert sposa un'ex tronista: 'Testimoni De Niro e Al Pacino' -

(Di lunedì 26 novembre 2018)secondo il giornale “Grand Hotel”sarebbero pronti per le nozze. Il divo di Hollywood avrebbe chiesto all’exdirlo durante un recente viaggio romantico a New York, dove laha sfoggiato per la prima volta un brillante all’anulare. La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni dello sposo. Per l’attore francese si tratterebbe del terzo matrimonio primo invece per lae l’attrice si sono conosciuti lo scorso settembre sul set della fiction “La dottoressa Giò” e dopo qualche indizio su Instagram sono usciti allo scoperto a Lione, sul red carpet della rassegna cinematografica “Festival de la Lumière”.