Chris Martin come non lo hai mai visto nel video audition per entrare nei Take That

Un nuovo album dei Coldplay in uscita nel 2019? Chris Martin non si ferma ad A Head Full of Dreams : Il timore che l'era discografica di A Head Full of Dreams possa essere l'ultima per Chris Martin e soci è stato fugato in queste ore dalle dichiarazioni del regista Mat Whitecross circa un potenziale nuovo album dei Coldplay. Nonostante la band abbia più volte dichiarato che il loro ultimo tour mondiale da oltre 100 date in giro per il mondo sia stato la summa della loro carriera e l'apice del successo rincorso e meritato in questi anni, pare ...

Chris Martin : «Dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow mi sentivo un buono a nulla» : Gwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaNon ne aveva mai voluto parlare e visti dall’esterno sembrava avessero divorziato d’amore e d’accordo, ma adesso Chris Martin confida quello che ha sofferto, dopo la separazione dalla donna con cui ha vissuto 10 anni e ...

Dakota Johnson incinta di Chris Martin? L’attrice risponde a Ellen DeGeneres : L’attrice di 50 sfumature di grigio, Dakota Johnson è davvero incinta di Chris Martin dei Coldplay? La verità Dakota Johnson e Chris Martin aspettano un figlio? Da giorni i gossip si susseguono e l’attrice lanciata da 50 sfumature di grigio ha voluto fare chiarezza. Ospite di Ellen DeGeneres per la tv americana, la figlia di […] L'articolo Dakota Johnson incinta di Chris Martin? L’attrice risponde a Ellen DeGeneres ...

Chris Martin e Dakota Johnson aspettano un figlio? Galeotti i palloncini blu : Che ci sia una cicogna all’orizzonte per Chris Martin e Dakota Johnson? La coppia, rivelatasi in pubblico a inizio 2018 ma molto unita (al punto da regalarsi anche un tatuaggio uguale), starebbe quindi aspettando un bambino e ha dato una festa in casa propria. Durante i festeggiamenti sono stati rilasciati in aria tantissimi palloncini blu, lasciando pensare che il gesto potesse essere rivelatorio su un eventuale sesso del nascituro. ...

Chris Martin e Dakota Johnson - un figlio in arrivo? : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonPalloncini rosa e blu sventolano sopra la casa di Chris Martin e Dakota Johnson. Per il portale TMZ non c’è alcun dubbio: «La coppia sta aspettando un figlio e ha organizzato questa festa per rivelare il sesso del nascituro». Che, stando a quanto ...

Chris Martin e Dakota Johnson aspettano un bambino : è un maschietto : Chris Martin, frontman dei Coldplay, e l'attrice della trilogia di 50 Sfumature Dakota Johnson, aspetterebbero un maschietto. A rivelarlo i principali tabloid di mezzo mondo, secondo i quali la scorsa domenica i due, che si frequentano da circa un anno, hanno allestito in casa una sorta di babyshower in cui hanno annunciato agli invitati il sesso del nascituro. Dakota Johnson e Chris Martin ...

Dakota Johnson su Chris Martin : euro Sono davvero felice euro : Molti Sono i rumor che riguardano la vita sentimentale di Dakota Johnson , la diva di Cinquanta sfumature e di Suspiria, film di Luca Guadagnino presentato alla scorsa edizione della Kermesse ...

