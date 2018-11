Chiusa l'inchiesta sui 29 morti dell'hotel Rigopiano - 25 indagati : La procura di Pescara ha chiuso l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. L'avviso di conclusione delle indagini riguarda 24 persone e una società: l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo; il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola ...

Corruzione - Chiusa inchiesta sull’armatore Morace : “Rolex e soldi a ex presidente Crocetta ed ex sottosegretaria Vicari” : Soli e regali ai politici, una borsa Chanel alla funzionaria che seguiva le pratiche che gli stavano a cuore. Con 14 avvisi si chiude l’inchiesta sull’armatore trapanese Ettore Morace, patron della Ustica Lines, poi diventata Liberty Lines, incaricata dei servizi di collegamento con le isole minori. Per il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Francesco Gualtieri aveva creato un vero e proprio sistema di Corruzione. ...

Stadio Roma - Chiusa l'inchiesta - i pm : «Parnasi corrompeva per avere favori» : La Procura di Roma porta a termine il primo filone dell'indagine sullo Stadio della Roma. In venti rischiano di finire ora sotto processo perché accusati di fare parte di un sistema...

Stadio della Roma - Chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 ottobre : Tutti nei guai tranne il bugiardo. Consip - l’inchiesta sui renziani è Chiusa : Le carte I pm: “Archiviare il babbo, anche se mentì a verbale” Per la Procura Russo “esagerava”. Secondo i magistrati non ha detto la verità. Ma non ci sono elementi per l’accusa di traffico di influenze di Marco Lillo e Valeria Pacelli Era tutto vero di Marco Travaglio Poco più di 20 mesi fa il Fatto svelava, con una serie di scoop di Marco Lillo, lo scandalo Consip: cioè i traffici di vari uomini dell’entourage renziano per pilotare il ...

Chiusa l'inchiesta Consip : rischio processo per Lotti - Del Sette e Scafarto : Chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso ...

Piazza S.Carlo - Chiusa inchiesta rapine : ANSA, - TORINO, 25 OTT - La Procura di Torino ha chiuso le indagini sulla cosiddetta banda dello spray accusata di avere messo a segno una serie di furti e rapine, in Italia e all'estero, tra cui ...

