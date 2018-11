calcioweb.eu

: Chiamatelo miracolo #Parma, dalla Serie D all'Europa in tre anni: è un'impresa firmata #DAversa - CalcioWeb : Chiamatelo miracolo #Parma, dalla Serie D all'Europa in tre anni: è un'impresa firmata #DAversa -

(Di lunedì 26 novembre 2018). Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato diA, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Ilè stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di entrare nella storia del calcio italiano. Dopo il fallimento del 2015 è iniziato un nuovo percorso che ha portato tre promozioni consecutive ed adesso la squadra si è addirittura affacciata in zona Europa League, il sesto posto in classifica apre importanti scenari per il proseguo della stagione con la dirigenza intenzionata ad intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa., il merito dell’allenatore ...