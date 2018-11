Che tempo che fa | il ' trucco del limone' | Fabio Fazio ci resta di sasso | colpaccio di

Nuova ondata di maltempo al Sud : temporali e burrasChe in Sicilia - allerta arancione in Calabria : Un ampia area depressionaria interesser da questa sera l Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti ...

Roma - il ds Monchi chiede pazienza : “Progetto Che ha bisogno di tempo per maturare” : “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato magnifico, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo raggiungendo un buon livello“. Così il ds giallorosso Monchi alla vigilia dell’impegno della squadra di Di Francesco in Champions League ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo Che persiste al centro-sud : La giornata di domani vedrà condizioni di maltempo per una bassa pressione a ridosso del centro-sud Italia. Aria più fredda affluirà sulla penisola apportando anche un calo delle...

Che fuori tempo Che fa Anticipazioni : gli ospiti di stasera 26 novembre 2018 : Nuovo appuntamento con il talk d'attualità di Fabio Fazio, tra ospiti di stasera Patrizia Rossetti, Anna, Anna Valle e il duo comico composto da Gigi Sammarchi e Andrea Roncato.

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e il finale de L’isola di Pietro 2 : 3 milioni 793mila telespettatori hanno seguito Che tempo che fa domenica 25 novembre su Rai1 (share 15.2%). A seguire, bene anche Che tempo Che Fa – Il Tavolo che ha raccolto 2 milioni 279mila telespettatori e uno share del 13.2. Ascolti tv prime time Su Canale5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raggiunto 3 milioni 634mila spettatori con uno share pari al 16.26%. Su Italia1 Le Iene ha avuto una ...

Che tempo che fa - Claudio Lippi crolla in diretta : Fabio Fazio tira fuori questa foto - roba da lacrime : I dolori di Claudio Lippi tengono banco anche a Che tempo che fa . Ospite di Fabio Fazio domenica sera su Raiuno, il conduttore di Rai e Mediaset che negli ultimi anni ha confessato i suoi grossi ...

Massimo Boldi e il divertente retroscena a Che tempo che fa : “Paolo Villaggio mi consigliò come superare l’emozione da palcoscenico” : Ospiti a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Massimo Boldi e Christian De Sica, tornati insieme dopo 13 anni per il film Amici come Prima, hanno raccontato alcuni divertenti episodi della loro carriera. Boldi ha ricordato, con ironia, un curioso “consiglio” di Paolo Villaggio grazie al quale ha vinto l’emozione durante il suo debutto sul palcoscenico. Video Rai L'articolo Massimo Boldi e il divertente retroscena a Che ...

BuChe e maltempo - Pontina - auto cade in una voragine. Si cerca un disperso : Domenica tragica sulla Pontina: a causa delle forti piogge sulla strada si è aperta una grossa voragine che ha inghiottito l'auto di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni. Il crollo si è verificato in località San Vito, nel comune di San Felice Circeo (LT). Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe stata trascinata dalla corrente di un canale che scorre vicino al tratto stradale: i soccorritori l'hanno trovata quasi sepolta dalla ...

Che tempo che fa contro L'Isola di Pietro 2 : chi ha vinto negli ascolti - cosa nascondono i numeri : Più telespettatori in assoluto, meno share per Che tempo che fa . In attesa dei dati di share nel dettaglio, il sito specializzato Davidemaggio.it riferisce come il talk condotto da Fabio Fazio su ...

Gattuso su critiChe di Salvini : "Pensi alla politica - se ha tempo di parlare di calcio siamo messi male" : Gattuso risponde a Matteo Salvini: "Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male". Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la ...

Maltempo - voragine sulla Pontina : proseguono le ricerChe del disperso : proseguono senza sosta le ricerche di Walter Donà, 68 anni, disperso a?San Vito di San Felice Circeo (Latina), dopo che la sua auto è finita in una voragine apertasi ieri lungo la Pontina. La vettura a bordo della quale si trovava è stata travolta da acqua e fango: è stata recuperata dai vigili del fuoco, ma dell’uomo nessuna traccia. L'articolo Maltempo, voragine sulla Pontina: proseguono le ricerche del disperso sembra essere il primo su ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto : 'Matteo Salvini quello che ce l'aveva duro - poi la Isoardi...' : 'Ecco la lettera di Matteo Salvini a Pierre Moscovici '. Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dedica il suo monologo comico, guarda un po', al leader della Lega e al suo scontro con l' Unione ...

Che tempo CHE FA 2018/ Da Saverio Costanzo a Boldi e De Sica - tanto cinema e serie tv - IlSussidiario.net : Saverio Costanzo, Valerio Mastandrea ma soprattutto Massimo Boldi e Christian De Sica. Sono solo alcuni degli ospiti di Che TEMPO che fa 2018.