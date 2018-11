Che malattia ha avuto Vialli? L’ex attaccante della Juve commuove

Le notizie del giorno – La malattia di Vialli Che sconvolge il mondo del calcio : malattia Vialli – Un racconto shock quello dell’ex attaccante della Juventus Gianluca Vialli che scuote tutto il mondo del calcio, l’ex allenatore del Chelsea pubblicherà martedì il suo libro “Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” ed adesso in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ svela alcuni particolari sulla malattia: “ne avrei fatto volentieri a meno. Ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata ...

Sintomi Cheratosi attinica : i sintomi della malattia Che può trasformarsi in tumore : La Cheratosi attinica è una patologia molto frequente che ha una maggiore incidenza tra le persone anziane e in chi si espone in maniera eccessiva al sole. Le lesioni con cui si manifesta questo disturbo, ricoperte di squame o di croste ruvide al tatto, compaiono generalmente sulle aree del corpo più frequentemente esposte al sole: viso, orecchie, cuoio capelluto, labbra, dorso delle mani, avambracci, spalle e collo. La lesione inizialmente si ...

“Popcorn Lung” - questa malattia irreversibile è uno dei rischi delle sigarette elettroniChe aromatizzate : Gli esperti del settore sostengono che un composto chimico chiamato diacetile, che si trova nei vaporizzatori degli aromi delle sigarette elettroniche, può causare una condizione definita come “Popcrn Lung”, ossia l’infiammazione dei bronchioli che porta, tra gli altri sintomi, mancanza di respiro e affanno. Secondo Business Insider, tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 78% di utilizzatori di sigarette elettroniche tra gli studenti ...

La malattia silenziosa Che uccide gli atleti : ”Così è morto il calciatore Davide Astori” : Il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Davide Astori, lo scorso 4 marzo. Il giocatore è stato trovato senza vita in hotel lasciando la moglie Francesca Fioretti e la figlia di appena un anno Vittoria. Astori è morto a causa di una patologia che è in grado di colpire all’improvviso, non lasciando tracce nel 20% dei casi. Il procuratore di Firenze ha richiesto nuova perizia per capire se il giocatore potesse essere salvato o meno. Il ...

Morte Astori - i risultati della consulenza : la malattia invisibile Che colpisce gli atleti : Si tratta di una malattia invisibile, difficile da diagnosticare anche per i medici sportivi quella che ha causato la scomparsa di Davide Astori lo scorso 4 marzo. È quanto emerso dall' ultima ...

Ecco la malattia Che ha ucciso Davide Astori : colpisce gli under 35 e i suoi sintomi sono quasi ‘invisibili’ : Davide Astori non aveva scampo. La sua malattia era di quelle che, oltre ad essere di difficile diagnosi, sono ‘invisibili’ e dunque diventa quasi impossibile curarle. È quanto emerso dall’ultima consulenza sulla morte del capitano della Fiorentina trovato privo di vita lo scorso marzo, in una camera d’albergo di Udine, poco prima di un match che la squadra toscana doveva disputare contro l’Udinese. Come si legge ...

La malattia degli atleti - Che uccide i giovani e forti: La perizia riguarda il caso di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina trovato morto la ...

La perizia conferma la malattia invisibile Che ha ucciso Astori - Morosini e Dell'Aglio : L'ultima consulenza sulla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018, indica che la malattia era difficile da diagnosticare anche per i medici sportivi. Come racconta il Corriere della Sera, la malattia che ha colto il difensore centrale gigliato è un fantasma silenzioso e invisibile. Il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, per riuscire a fare luce sulla vicenda aveva chiamato uno dei più grandi ...

"L'omosessualità è una malattia" : bufera sulla tesi del prof Che educa all'affettività : Un programma di educazione sessuale che insegna agli alunni delle scuole medie che non sempre il desiderio erotico è adeguato alla propria umanità, come nel caso dell'omosessualità.Sarebbe accaduto in una scuola media del Bergamasco dove sembra che un insegnante di matematica abbia fornito ai suoi studenti delle schede, in merito ad alcune lezioni di educazione all'affettività e alla sessualità. Lo riferisce il Corriere della Sera, specificando, ...

"La mia malattia mi riduce così. Guardate con i vostri occhi perché sono favorevole all'eutanasia" : Ha 27 anni ed è affetta da una malattia rara, che spesso la costringe a rimanere immobilizzata a letto. Holly Warland, australiana, ha preso coscienza da tempo del fatto che la sua condizione non migliorerà, per questo il pensiero della morte non le è più così estraneo. Per supportare la battaglia a favore della legalizzazione dell'eutanasia, la giovane ha deciso, insieme al suo fidanzato, di documentare i ...

Epatite B : scoperto recettore Che controlla la malattia : Un recettore dei sali biliari che si trova nelle cellule del fegato riesce a controllare la riproduzione del virus dell’Epatite B. E’ questa la conclusione a cui sono giunti gli studiosi del Centro internazionale per la ricerca in malattie infettive di Lione che e’ stata raccolta in un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Faseb journal. Lo studio, condotto sui topi, ha dimostrato come il recettore Farnesold X (Fxr), che ...

Pensione di invalidità : spetta anChe in caso di precedente malattia : La Pensione di invalidità spetta anche a quei lavoratori che non hanno maturato i 3 anni di contributi minimi richiesti nel quinquennio precedente la domanda, a causa di uno stato di malattia. Dunque, è assolutamente irrilevante la malattia ai fini del diritto della Pensione di invalidità, in quanto è necessario che lo stesso abbia maturato 5 anni di contributi nel corso dell’intera carriera lavorativa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ...

Da mesi era scomparso dalle scene, annullando nel ...